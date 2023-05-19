اتفاقية تتيح فتح حسابات لأصحاب رخص «اقتصادية أبوظبي» رقمياً

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي ومصرف أبوظبي الإسلامي، توقيع اتفاقية تعاون مشترك، لتقديم خدمات فتح حسابات مصرفية للمستثمرين وأصحاب الرخص الاقتصادية الصادرة عن الدائرة، الأمر الذي يسهم في تيسير الأعمال في إمارة أبوظبي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لتبسيط وتسريع عملية فتح الحسابات المصرفية للمستثمرين وحاملي الرخص الاقتصادية الصادرة عن الدائرة، من خلال تقديم طلب فتح الحساب المصرفي عبر «رحلة المستثمر» في منصة «تم» للخدمات الحكومية التي تربط المستثمر بتطبيق المصرف الخاص بالشركات لتسهيل عملية فتح الحساب بشكل رقمي.

وتوفر منصة «تم» رحلة متكاملة وسلسة ومنظومة خدمات لتسهيل تأسيس الأعمال، وتتيح تجربة رقمية متكاملة للمستثمرين للاستفادة من باقة من الخدمات والتعاملات، واستيفاء متطلبات عدد من الجهات الحكومية في منصة واحدة.

وقال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي، محمد منيف المنصوري، «تأتي الاتفاقية مع (أبوظبي الإسلامي) ضمن جهودنا المتواصلة لتوفير خدمات متطورة ومريحة لدعم المستثمرين وتسهيل ممارسة الأعمال عبر خفض التكاليف، وتسهيل الإجراءات وتوفير التكامل السلس للخدمات الحكومية»، مؤكداً مواصلة توسيع نطاق الخدمات والشركاء وتحسين بيئة الأعمال وتوفير أفضل الظروف الممكنة لتحقيق النمو والازدهار للمستثمرين.

من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية لقطاع الأعمال في مصرف أبوظبي الإسلامي، محمد عمر السالم: «تمت صياغة بنود الاتفاقية لتسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية، وتقديم تجربة سلسة لكل من المستثمرين والشركات»