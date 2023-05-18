12 % ارتفاعاً في شركات القطاع البحري بدبي خلال 3 أشهر

أكدت سلطة دبي البحرية في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن الإحصاءات الجديدة للربع الأول من العام الجاري تشير إلى ارتفاع نسبة الشركات العاملة في القطاع البحري إلى 12% مقارنة بالعام الماضي.

جاء ذلك خلال مشاركة السلطة في أسبوع الإمارات البحري، ضمن مؤتمر ومعرض «سيتريد» للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط 2023 بمركز دبي التجاري العالمي.

وقال مدير إدارة تطوير الأعمال البحرية في سلطة دبي البحرية، عادل عبدالواحد كلنتر، إن «سيتريد» يعد فرصة لجمع صناع ورواد القطاع البحري لتعزيز قنوات التواصل وتطوير القطاع بمشاركة عدد من كبار المتخصصين في المنطقة لتقديم حلول عملية للقضايا الملحة، وفي مقدمتها مواجهة التحديات المتعلقة بسلاسل الشحن والتوريد.