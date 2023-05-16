التضخم السنوي في دبي يتراجع إلى 3.27% خلال أبريل

أظهرت بيانات لمركز دبي للإحصاء، أن التضخم السنوي في دبي تباطأ بشكل أسرع خلال شهر أبريل الماضي ليسجل ارتفاعاً بنسبة 3.27% وهو أدنى معدل مسجل منذ فبراير العام الماضي. وكان معدل التضخم قد بلغ 4.60% في أبريل من عام 2022.

وتراجع التضخم السنوي لشهر أبريل من العام الجاري من مستويات 4.58% في يناير 2023 إلى 4.90 في فبراير و4.32 في مارس.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في دبي، ارتفاعاً شهرياً طفيفاً إلى 107.41 نقاط في أبريل.

وبحسب البيانات، ارتفع التضخم الشهري في دبي بنسبة 0.21% خلال أبريل الماضي، بعدما كان قد ارتفع 0.27% في مارس، و0.7% في فبراير.

وعلى أساس شهري انخفضت أسعار ثلاث مجموعات مقابل استقرار أسعار ثلاث مجموعات بينما ارتفعت أسعار ثماني مجموعات.

وتراجعت أسعار مجموعة النقل بنسبة 1.7% والمطاعم والفنادق بنسبة 0.17، والعناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة بنسبة 1.25%، مقابل استقرار أسعار مجموعة التبغ ومجموعة الملابس فضلاً عن التأمين والخدمات المالية، بينما ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والشراب بنسبة 1.08%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.37% والأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية بنسبة 0.01%، والصحة بنسبة 0.03%، والمعلومات والاتصالات 0.02% والترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 3.22%، والتعليم 1.1%.