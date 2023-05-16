منصور بن زايد: قيادة «مبادلة» وموظفيها قادرون على الاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل

ترأس سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة شركة «مبادلة للاستثمار»، اجتماع مجلس إدارة الشركة في «قصر الوطن» بأبوظبي.

وأشاد سموّه، في بداية الاجتماع، بالأداء القوي والنتائج المالية المتميزة التي حققتها الشركة، في ظل الأوضاع التي يشهدها الاقتصاد العالمي. مؤكداً ثقته التامة بقدرات قيادة «مبادلة» وموظفيها، على الاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

واعتمد المجلس، خلال الاجتماع، تقرير مجلس الإدارة، والبيانات المالية للشركة لعام 2022، ووافق على استثمارات جديدة. كما ناقش عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث اتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «مبادلة للاستثمار»، وسهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبد الحميد محمد سعيد، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.