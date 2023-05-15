مركز دبي المالي يُسجل نموا واعداً في الربع الأول

يواصل مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي جذب العديد من الشركات العالمية المرموقة، حيث قامت شركات على غرار "أبل"، "أرامكو"، "بيكر مكنزي"، "جيه إل إل"و "سترايكر" إلى جانب العديد من الشركات الأخرى بتأسيس وجود إقليمي لها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.

وتعزز هذه الإضافات النتائج السنوية القياسية لعام 2022 التي شهدت تسجيل زيادة بنسبة 19% في نمو الشركات غير المالية المُسجلة، ليصل إجمالي عدد الشركات متعددة الجنسيات والشركات العائلية، وكذلك مقدمي الخدمات إلى أكثر من 3000.

يعد التنوع الذي تتصف به الشركات غير المالية والتي تم تأسيسها في مركز دبي المالي العالمي في الربع الأول من عام 2023 مؤشراً واضحاً على مكانة المركز الرائدة. حيث يعد مركز دبي المالي العالمي واحداً من بين عشرة مراكز مالية فقط حول العالم تم تصنيفها كمراكز عالمية عميقة وواسعة النطاق وذلك بحسب مؤشر المراكز المالية العالمية الذي صدر مؤخراً.

تشمل الشركات التي تم تأسيسها حديثًا شركة" أير ليكويد" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و"الباديس كوربرت سيرفسز مركز دبي المالي العالمي" و"أبل" و"أرامكو" للتجارة - دبيو "بيكر مكنزي" و"كومبلي بورت كونسلتينج" ومجموعة "انفستكوم هولدينج ليميتد م1 جروب" و"جيه إل إل" و"سترايكر".

ويؤكد التدفق القوي للشركات الكبرى على جاذبية دبي باعتبارها مركز أعمال عالمي، ويُسهم أيضاً في ترسيخ مكانة مركز دبي المالي العالمي بوصفه بيئة عالمية المستوى تستمر في استقطاب الشركات من جميع انحاء العالم. كما يدعم تأسيس قطاع الشركات غير المالية في مركز دبي المالي العالمي تعزيز معدلات نمو قطاع الخدمات المالية بشكل عام، مما يُسهم بشكل كبير في تحقيق المزيد من المساهمة اقتصاد دبي.

وتستفيد الشركات غير المالية المُنضمة لمركز دبي المالي العالمي من السجل الحافل للمركز والذي يمتد على مدى قرابة 20 عاماً، والمستند إلى نظام قضائي فعّال يرتكز على مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 36 ألف موظف وخبير يعملون لدى أكثر من 4300 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة من جميع انحاء العالم.

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي إن المركز يضم حالياً أكثر من 3000 شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات الغير مالية، ما يؤكد مستوى الجودة والتنوع ضمن القطاع، والذي تمثله هذه الأسماء العالمية العريقة التي استهلت نشاطها ضمن المركز في الربع الأول من العام الجاري، على المكانة المرموقة التي يحتلها المركز كأفضل المراكز المالية في العالم، حيث يعد مركز دبي المالي العالمي واحداً من بين عشرة مراكز مالية فقط حول العالم تم تصنيفها كمراكز عالمية عميقة وواسعة النطاق، وذلك بحسب مؤشر المراكز المالية العالمية الذي صدر مؤخراً.

وأضاف جعفري ان العديد من الشركات المالية العاملة في المركز تستفيد من الخدمات المُقدمة من قبل هذه الشركات، حيث تسهم جميعها في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي المستقبلي، وذلك وفقاً لاستراتيجية 2030 الخاصة بالمركز. مستنداً إلى منظومته القانونية المتكاملة، يواصل المركز استقطاب المزيد من الشركات الكبيرة بما يُمكنها من ممارسة أعمالها وربطها بالأسواق سريعة النمو عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وباقي دول العالم.

وساهم نمو معدلات مقدمي الخدمات إلى تحقيق المركز أعلى نمو سنوي للتوظيف على الإطلاق، بلغ 6,381 وظيفة جديدة في عام 2022. وارتفع العدد الإجمالي للشركات المُسجلة النشطة في المركز إلى 4,377 شركة في عام 2022 بزيادة قدرها 20% مقارنة مع 3,644 شركة في عام 2021 ، كما تبوأ المركز المرتبة الأولى باعتباره المنطقة الحرة الأكثر جذباً لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر للسنة الخامسة على التوالي.