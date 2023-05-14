«Keyless» يوفر تجربة آمنة ومُيسرة لزوار دبي

أطلقت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «SIRA» بالتعاون مع شركة «المحرك» للخدمات الأمنية، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة، مشروع «كيلس» (Keyless)، الذي يهدف إلى توفير تجربة آمنة ومُيسرة لزوار إمارة دبي من مستخدمي بيوت العطلات، وذلك تماشياً مع رؤية دبي الرقمية لجعل دبي المدينة الذكية من خلال رسم خارطة التحول الرقمي في الدولة، ومع إطار سعيها الدؤوب لإعادة صناعة التجارب اليومية لمقيمي دبي وزوارها من خلال المُضي قدماً في إطلاق المبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي لتجعل من مدينة دبي بيئة آمنة وصحية تعمل على التقنيات التكنولوجية المتطورة.

كما يتيح التطبيق خدمات متنوعة تقدمها شركات رائدة في قطاعات مختلفة منها التسويق الإلكتروني، خدمات النقل الفاخرة، خدمات لوازم البقالة وتوصيل طلبات المطاعم، في إطار تثمين وتوسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية الهادفة للارتقاء بتجربة السياح في إمارة دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المحرك للخدمات الأمنية، عبدالله السويدي: «مع تزايد عدد السياح الذين يعتمدون على العقارات المؤجرة لإقامتهم، فإن وجود نظام وصول موثوق وآمن أمر بالغ الأهمية، خصوصاً أن تطبيق Keyless يلبي هذه الحاجة من خلال تقديم وسيلة آمنة وخالية من المتاعب للسائحين للوصول إلى عقاراتهم المؤجرة، فهو ليس تطبيقاً عادياً فحسب، إنها مبادرة حكومية تلتزم بتقديم مجموعة من المزايا لجميع المشاركين، وبينما تسعى دبي لتكون في طليعة الاستدامة، يتوافق هذا المشروع معها من خلال تقليل البصمة الكربونية العالمية وتقليل انبعاثات الكربون بمقدار 7200 طن سنوياً مع القضاء على لوجستيات إدارة المفاتيح التقليدية، ومن خلال الرقمنة التي تسهلها هذه المنصة المركزية، كما يُمكّن Keyless اقتصاد دبي من توفير 570 مليون درهم سنوياً».