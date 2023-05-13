مكتوم بن محمد: دبي حريصة على توثيق شراكاتها مع مجتمع الأعمال العالمي

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، جولي سويت، الرئيس والمدير التنفيذي العالمي لشركة «أكسنتشر»، أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والخدمات الاحترافية والتقنية.

وتم خلال اللقاء، الذي جرى في مركز دبي المالي العالمي، استعراض خطط الشركة العالمية وتطلعاتها لمستقبل أعمالها في المنطقة، كذلك آفاق التعاون بين الشركة ودولة الإمارات ودبي، وفرص تعزيزه في ضوء ما تشهده من نهضة تنموية شاملة ومشروعات نوعية ضخمة، وما تتبناه من أهداف اقتصادية كبرى للمرحلة المقبلة، فضلاً عن كيفية الاستفادة من فرص النمو الاقتصادي القوي في الإمارة وضمن مختلف القطاعات الرئيسة، والتي تعزز بها مكانتها مركزاً رئيساً للأعمال في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد، حرص دبي على توثيق شراكاتها مع مجتمع الأعمال العالمي، وذلك من خلال العمل المستمر على تطوير سياساتها المحفّزة للنمو وبنيتها التحتية المنافسة عالمياً وخدماتها الاحترافية المتوافقة مع أرقى المعايير، لتكون بذلك الشريك الأمثل للشركات العالمية الساعية للنفاذ إلى الأسواق والفرص الناشئة في المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة الطموحات الكبيرة لدبي في المرحلة المقبلة والتي تجسدها أهداف أجندتها الاقتصادية (D33) للسنوات الـ10 المقبلة، والتي تركز في جانب مهم منها على توثيق التعاون مع القطاع الخاص ومجتمع الاستثمار العالمي، الذي ترى فيه شريكاً استراتيجياً في سعيها كي تكون واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية حول العالم، ومساهماً إيجابياً في بناء مستقبل اقتصادي عالمي جديد، وما يواكب ذلك من جهود غايتها إيجاد المزيد من أطر التعاون مع مؤسسات الأعمال العالمية لتفعيل إمكانات أرحب للنمو المشترك وفتح مسارات جديدة للاستثمار والابتكار.

من جانبها، أعربت سويت، عن اعتزازها بروابط التعاون التي طالما جمعتها بدولة الإمارات وبدبي، كما أعربت عن تقديرها للإنجازات الكبيرة التي تشهدها دبي في مختلف المجالات، والرؤية الشاملة والطموحة التي تقف وراء تلك الإنجازات، كذلك إعجابها بالنهج الاقتصادي المتطور الذي تتبعه دبي وجعل منها واحدة من أبرز النماذج التنموية في العالم، مؤكدة حرص «أكسنتشر» على اكتشاف آفاق جديدة للتوسّع في الشراكة بين الجانبين.

كبرى الشركات العالمية

تُعد شركة «أكسنتشر» من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال استشارات الأعمال، والتحليلات والبيانات، والتحوّل الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات، وتحسين العمليات، والابتكار التقني، وغيرها.

ولديها فريق عمل ضخم يقدر بنحو 738 ألف موظف موزعين حول العالم لخدمة أكثر من 9000 عميل في نحو 120 دولة، وقد وصلت عائداتها في ختام السنة المالية المنتهية في أغسطس 2022، إلى 61.6 مليار دولار.