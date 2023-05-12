إيرادات «دناتا» ترتفع 74% إلى 14.9 مليار درهم

بدت صور التعافي من الجائحة جليّة في عمليات جميع شركات «دناتا»، فقد زادت «دناتا» في السنة المالية «2022-2023» أرباحها بنسبة 201% إلى 331 مليون درهم (90 مليون دولار).

إجمالي الإيردات

مع نمو حركة الطيران والسفر في جميع أنحاء العالم، ارتفع إجمالي إيرادات «دناتا» بنسبة 74% إلى 14.9 مليار درهم (4.1 مليارات دولار).

وأسهمت عمليات «دناتا» العالمية بنسبة 72% من إجمالي إيراداتها، في نمو نسبته 10% عن السنة السابقة، في وقت عملت فيه «دناتا» طوال العام بشكل وثيق مع عملائها وسط تحديات نقص العمالة، وارتفاع التضخم في أسواقها الرئيسة، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا. وواصلت «دناتا» إرساء أسس النمو المستقبلي، من خلال استثمارات في «2022-2023» بلغت 467 مليون درهم (127 مليون دولار).

الأرصدة النقدية

ازدادت أرصدة «دناتا» النقدية بأكثر من 200 مليون درهم إلى 5.1 مليارات درهم (1.4 مليار دولار). وبلغت المدفوعات في الأنشطة التمويلية، وبشكل أساسي مدفوعات القروض والإيجارات 906 ملايين درهم (247 مليون دولار)، بينما استخدمت «دناتا» 528 مليون درهم (144 مليون دولار) في أنشطة الاستثمار الأساسية.

وشهدت الأعمال تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية بلغت 1.4 مليار درهم (381 مليون دولار)، ما يعكس تحسناً كبيراً في الإيرادات.

«دناتا لعمليات المطار»

ارتفعت إيرادات «دناتا لعمليات المطار»، بما في ذلك المناولة الأرضية ومناولة الشحن إلى 7.2 مليارات درهم (2.0 مليار دولار).

وارتفعت أعداد الطائرات التي قدمت لها «دناتا» خدمات المناولة عبر العالم بنسبة 35% إلى 712 ألفاً و383 طائرة.

عمليات التموين

بدورها، ارتفعت مساهمة عمليات التموين بنسبة 187% في إيرادات «دناتا»، لتصل إلى 4.8 مليارات درهم (1.3 مليار دولار). وحمّلت شركاتها للتموين 111.4 مليون وجبة على طائرات العملاء من شركات الطيران، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد الوجبات مقارنة بالعام الماضي.

وفي دولة الإمارات، وقّعت شركة «ألفا» لخدمات الطيران، التابعة لـ«دناتا»، اتفاقية امتياز تقدم بموجبها خدمات تموين الطائرات لأكثر من 10 شركات طيران في مطار رأس الخيمة الدولي، وتدير ثلاثة منافذ للأطعمة والمشروبات، إضافة إلى صالة المطار.

«السفر والتمثيل»

من جهتها، سجلت إيرادات «دناتا لخدمات السفر» ارتفاعاً كبيراً بنسبة 227% إلى 2.3 مليار درهم (618 مليون دولار). وارتفعت قيمة الصفقات الإجمالية الأساسية لخدمات السفر المباعة بنسبة 203% إلى 7.0 مليارات درهم (1.9 مليار دولار).

وعززت «دناتا لخدمات التمثيل» خدمة المتعاملين التي تقدمها لشركة «لوفتهانزا» في أوروبا، ووسعت علاقتها مع «أميركان إيرلاينز» بتوفير مجموعة من خدمات المبيعات والتسويق للناقلة التي تعمل وكيلاً عاماً لمبيعاتها في الهند. كما أصبحت «دناتا» شريك السفر المفضل في الشرق الأوسط لشركة «أميركان إكسبرس غلوبال بيزنس ترافيل»، وعززت شراكتها طويلة الأمد مع «كلوب ميد» لتقديم عطلات بأسعار حصرية تناسب العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

مبادرات عالمية

واصلت «مجموعة الإمارات» التقدم في رحلتها للاستدامة خلال العام. وقد وقّعت على الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وهو مبادرة تطوّعية، حيث ستعمل «طيران الإمارات» و«دناتا» على جعل أهداف ومبادئ التنمية المستدامة للأمم المتحدة جزءاً من استراتيجيتهما وثقافتهما وعملياتهما.

ومن بين مبادراتها البيئية العديدة، كان الإنجاز الرئيس لـ«طيران الإمارات» هو النجاح في تشغيل رحلة تجريبية بوقود طيران مستدام بنسبة 100% «SAF» في محرك واحد لطائرة «بوينغ 777». وتسهم هذه المبادرة الأولى بالمنطقة، في بيانات وجهود الصناعة الجماعية، لتمكين التشغيل مستقبلاً بوقود مستدام بنسبة 100%.

كما تعهدت «دناتا» في (2022-2023) باستثمار 100 مليون دولار (367 مليون درهم) على مدى عامين لتحسين الكفاءة البيئية عبر أعمالها العالمية، ودعم هدفها المتمثل في تقليل انبعاثات الكربون الناجمة عن عملياتها بنسبة 50% بحلول عام 2030. ودعمت «مجموعة الإمارات»، خلال العام، العديد من المبادرات المجتمعية والإنسانية في أسواقها، بما في ذلك جهود الإغاثة لضحايا الفيضانات في باكستان والزلزال الذي ضرب سورية وتركيا. كما واصلت المشاركة في حاضنات الابتكار، ودعم البرامج التي تبني كفاءات ومواهب ماهرة في صناعة الطيران وتطوير حلول مستقبلية لهذه الصناعة.

كما وقّعت على تعهد «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» برفع تمثيل المرأة في المناصب الإدارية المتوسطة إلى 30% في جميع أنحاء الدولة بحلول عام 2025.

17.2 مليار درهم عائدات «الإمارات للشحن الجوي»

حققت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن الجوي التابعة لـ«طيران الإمارات»، أداءً قوياً، إذ أسهمت بنسبة 16% من إيرادات الناقلة، رغم انخفاض السعة المتاحة، حيث عادت الطائرات التي تم تحويلها مؤقتاً إلى «طائرات شحن صغيرة» خلال الجائحة إلى خدمة الركاب الكاملة.

وخلال السنة المالية «2022-2023»، عززت «الإمارات للشحن الجوي» ريادتها في مجال النقل المبرّد، بفضل الخبرات والبنية التحتية المتقدمة التي جعلتها الناقلة المفضلة لشحن الأدوية الحساسة لدرجة الحرارة أثناء الجائحة، وغيرها من المنتجات سريعة العطب.

ومع استمرار قوة الطلب على الشحن الجوي على مدار العام، سجلت ذراع الشحن في «طيران الإمارات» عائدات قوية بلغت 17.2 مليار درهم (4.7 مليارات دولار)، بانخفاض 21% عن المعدل القياسي للسنة السابقة الذي تحقق بفعل الجائحة.

وانخفض إجمالي كميات الشحن المنقولة بنسبة 14% إلى 1.8 مليون طن، نتيجة لتقلص سعة الشحن بعد إعادة «الشاحنات الصغيرة» إلى خدمة الركاب.

وفي نهاية السنة المالية «2022-2023» كانت «الإمارات للشحن الجوي» تشغل أسطولاً مكوناً من 11 طائرة «بوينغ 777F».

درجة سياحية ممتازة

سجل إشغال المقاعد نسبة 79.5%، مقارنة بـ58.6% في السنة المالية السابقة. وارتفع معدل العائد على الراكب لكل كيلومتر بنسبة 7% إلى 37.5 فلساً (10.2 سنتات أميركية)، وذلك نتيجة لتطوير المقصورات وتركيبة المسارات والأسعار والعملات.

وواصلت «طيران الإمارات» الاستثمار في تقديم تجارب متعاملين أفضل من أي وقت مضى. وأطلقت خلال العام درجتها السياحية الممتازة الكاملة، التي لقيت ردود فعل إيجابية للغاية من المتعاملين، وأدخلت إلى الخدمة أول ست طائرات «A380» تم تعديل وتحديث مقصورتها بالكامل.

كما افتتحت «عالم الإمارات»، متجر التجزئة الحديث الذي ستنشر مفهومه في أسواق رئيسة أخرى. وأعلنت عن استثمار 350 مليون دولار في الجيل الجديد من أنظمة الترفيه الجوي لأسطول طائراتها من طراز «إيرباص A350».

ومع استمرار التركيز على المبادرات الرقمية لتقديم رحلات سريعة وآمنة للمتعاملين، وقّعت «طيران الإمارات» اتفاقية بيانات بيومترية مميزة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لتسريع رحلة المسافرين عند الوصول.