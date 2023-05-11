"مجموعة الإمارات" تحقق أعلى أرباح سنوية على الإطلاق بقيمة 10.9 مليارات درهم

أصدرت "مجموعة الإمارات" اليوم تقريرها المالي للسنة المالية 2022/ 2023، وأعلنت عن عامها الأعلى ربحية على الإطلاق بفضل الطلب القوي عبر جميع أعمالها.

وبحسب بيان صحافي تلقت "الإمارات اليوم"، نسخة منه، حققت المجموعة أرباحاً قياسية جديدة، في تحول كامل عن خسائر السنة الماضية. وسجلت كل من طيران الإمارات ودناتا ارتفاعات كبيرة في الإيرادات، حيث توسعت عمليات النقل الجوي والسفر بعد إزالة جميع القيود المتعلقة بالجائحة تقريباً في مختلف بقاع العالم.

وأظهر تقرير السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أن مجموعة الإمارات حققت أرباحاً قياسية قدرها 10.9 مليارات درهم (3.0 مليارات دولار أميركي) مقارنة بخسائر بلغت 3.8 مليارات درهم (1.0 مليار دولار) في السنة السابقة، واستحوذت "طيران الإمارات"، على الجزء الأكبر من الأرباح بعد أن وصلت أرباح الناقلة إلى 10.6 مليارات درهم.

وبلغت إيرادات المجموعة 119.8 مليار درهم (32.6 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 81% عن نتائج السنة السابقة. وبلغت الأرصدة النقدية للمجموعة 42.5 مليار درهم (11.6 مليار دولار) وهي الأعلى على الإطلاق، بزيادة نسبتها 65% عن السنة السابقة، ويرجع ذلك أساساً إلى الطلب القوي عبر جميع أقسام الأعمال والأسواق