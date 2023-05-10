مكتوم بن محمد: دبي حريصة على تعزيز نهجها الداعم للشركات المالية العالمية

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «مورجان ستانلي»، جيمس جورمان.

وتناول الاجتماع، الذي عُقد في مركز دبي المالي العالمي، الفرص الناشئة في المنطقة وخارجها والتي يمكن للمؤسسات المالية العالمية الاستفادة منها انطلاقاً من دبي وعبر الاستفادة مما تتيحه من بنية تحتية عالية الكفاءة والاعتمادية، وأطر تنظيمية وتشريعية مرنة ومتطورة تدعم النمو وتعزز فرص النجاح، علاوة على الاستفادة من البيئة الصديقة للأعمال والتي تعتمد في جوهرها على مبدأ الشراكة الإيجابية والفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره لعلاقات الشراكة والتعاون بين دبي وشركة «مورجان ستانلي»، التي تعد إحدى أكبر المؤسسات البنكية والاستثمارية في العالم والرائدة في مجال الخدمات المالية.

وقال سموه: «دبي حريصة على تعزيز نهجها الداعم لمؤسسات الأعمال والشركات المالية العالمية من أجل تحقيق نجاحات مشتركة تعزز فرص النمو والابتكار في هذا القطاع الحيوي، كذلك نحرص على تأكيد مكانة دبي كمنصة رئيسية للأعمال والاستثمارات الساعية للتوسع في المنطقة وترسيخ قاعدة أعالمها سواء إقليمياً أو عالمياً، ونثق في أثر شراكتنا الإيجابية مع المؤسسات المالية الكبرى في تأكيد دور دبي كمركز مالي عالمي ومساهم فاعل ومؤثر في تشكيل مستقبل قطاع الخدمات المالية العالمي».

وأضاف سموه في تغريدة على موقع «تويتر»، أمس: «التقيت اليوم جيمس جورمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي، وناقشنا الفرص التي يمكن للمؤسسات المالية العالمية الاستفادة منها في دبي في ظل ما توفره من بيئة مالية عالية الكفاءة، وأطر تشريعية تدعم النمو وتعزز النجاح».

من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «مورجان ستانلي»، اعتزاز الشركة برابطة التعاون الطويلة مع دبي ودولة الإمارات من خلال مقرها الإقليمي في مركز دبي العالمي، منوهاً برؤية ودعم القيادة الرشيدة والتي كانت من أهم مقومات الازدهار الاقتصادي الكبير الذي تشهده دبي دبي والذي عزز من مكانتها كوجهة رئيسية للخدمات المالية في المنطقة.

ويعود نشاط الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط إلى عقد السبعينات من القرن الماضي، وكانت من أوائل المنضمين إلى مركز دبي المالي العالمي بافتتاح مقرها الإقليمي في المركز عام 2006، حيث تقدم الشركة من خلال ذلك المقر مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الاستثمارات والأسهم.

يُذكر أن شركة «مورجان ستانلي» سجلت في عام 2022 صافي إيرادات عالمية بلغ 53.7 مليار دولار، بينما تتمتع الشركة بفريق عمل ضخم يقدر بما يزيد على 80 ألف موظف موزعين على أكثر من 40 دولة.