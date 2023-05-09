«أو إيه جي»: الناقلات الوطنية شغّلت 34 ألف رحلة في أبريل

كشفت المؤسسة الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران «أو إيه جي» أن الناقلات الإماراتية: «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» و«الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران» و«العربية للطيران أبوظبي»، شغّلت 34 ألفاً و129 رحلة خلال أبريل الماضي، مقابل 25 ألفاً و592 رحلة في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت أكثر من 33%.

زيادة

وأظهرت بيانات للمؤسسة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن عدد الرحلات التي شغلتها الناقلات الوطنية في أبريل 2023 تخطى مستويات ما قبل الجائحة في أبريل 2019، بزيادة وصلت نسبتها إلى نحو 3.6%.

وشغّلت الناقلات الإماراتية أكثر من 1137 رحلة في اليوم الواحد طوال أبريل الماضي، في وقت أظهرت فيه البيانات ارتفاعاً متواصلاً في أعداد الرحلات الجوية التي شغّلتها الناقلات الوطنية منذ استئناف حركة النقل الجوي إثر جائحة «كوفيد-19»، لتصل إلى مستويات مرتفعة ابتداء من العام الجاري.

رحلات

وبحسب البيانات بلغ إجمالي عدد رحلات الناقلات الوطنية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، أكثر من 133 ألف رحلة بنسبة نمو بلغت نحو 33.5%، مقارنة مع بالفترة ذاتها من العام الماضي الذي وصل فيه عدد الرحلات إلى أكثر من 99 ألفاً.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، شغّلت الناقلات الوطنية 98 ألفاً و926 رحلة، بنمو 33.69%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي وصل فيه عدد الرحلات إلى 73 ألفاً و992 رحلة.

وواصلت الناقلات الوطنية توسيع وجهاتها أمام المسافرين منذ بداية عام 2023، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر ومكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضّلة للسياحة والأعمال، وهو ما أهّلها لزيادة الخيارات أمام المسافرين وتوسيع شبكة وجهاتها حول العالم.

المسافرون

وكان المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، كشف أخيراً ارتفاع عدد المسافرين عبر مطارات الدولة بنسبة 56.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤكد نجاح القطاع في استعادة مستويات حركة المسافرين المسجلة ما قبل جائحة «كوفيد-19».

وسجل عدد المسافرين عبر مطارات الدولة، نحو 31 مليوناً و862 ألفاً و635 مسافراً خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 20 مليوناً و381 ألفاً و324 مسافراً خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة تعادل أكثر من 11.48 مليون مسافر.

100 رحلة أسبوعياً

تخطط شركة طيران الإمارات لإضافة أكثر 100 رحلة أسبوعياً إلى 18 وجهة قائمة ضمن شبكة عملياتها في أسواق أوروبا وإفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا، فضلاً عن شرق آسيا، وذلك في جدول رحلاتها الصيفي بحسب بيانات صادرة عن الشركة.