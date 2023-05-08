مطور عقاري يتلقى عرضاً لشراء مشروعه بالكامل قبل ساعات من إطلاقه

كشفت شركة «الوطنية للعقارات»، ذراع التطوير العقاري لشركة «الصكوك الوطنية» المملوكة من قبل «‎مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»، عن تلقيها عرض شراء لكامل المشروع الذي أطلقتها اليوم، ولكن العرض قوبل بالرفض لأنه لا يتماشى مع سياسات الشركة في طرح مشروعاتها والتي تركز على قطاع التجزئة استفادة أكبر عدد من المستثمرين الأفراد.

وكشفت الشركة عن بيع طوابق كاملة من مشروعها العقاري الجديد «399 هيلز بارك» الواقع في قلب مشروع «‎دبي هيلز استيت»، وذلك في مؤشر على استمرار الزخم الكبير غير المسبوق الذي يشهده القطاع العقاري في دبي.

ويضم المشروع الذي تم إطلاقه اليوم من 399 وحدة سكنية من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم إلى جانب محلات تجارية. ويقع «399 هيلز بارك» في وسط مشروع «‎دبي هيلز استيت» والذي يعتبر مدينة وسط المدينة، ويتميز بأسلوبه المعماري الفريد على مساحة تفوق 11 مليون متر مربع، ويضم عددا كبيرا من الحدائق والمنتزهات والفضاءات المفتوحة مما يجعله مجتمعا سكنيا مثاليا لاستقبال العائلات والراغبين في العيش وسط بيئة هادئة وراقية.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة «الصكوك الوطنية»، محمد قاسم العلي في تصريحات لـ «الإمارات اليوم»، إن «الوطنية للعقارات» تواصل طرح مشاريع عقارية نوعية للبيع في مناطق التملك الحر التي تخدم رؤية إمارة دبي؛ لا سيما بعد إنجازات الشركة والمشاريع المبتكرة التي طرحتها والتي تضمنت مشاريع في قطاعات الدخل المحدود والفلل والقطاعات التجارية.

وأضاف أن «الوطنية للعقارات»، تلقت عرض لشراء مشروع «399 هيلز بارك»، الذي أطلقتها اليوم، ولكن العرض قوبل بالرفض لأنه لا يتماشى مع سياسات الشركة في إطلاق المشروعات والتي تستهدف البيع بالتجزئة لكي يستفيد أكبر قدر من الأفراد المستثمرين.

وأشار إلى أن الشركة مستمرة بتحقيق عوائد مجزية وآمنة لعملائها وذراعها العقاري (شركة الوطنية للعقارات) مع الحفاظ على تحقيق رؤيتها العقارية عبر محفظة متوازنة من العقارات المدرة للدخل والتي تم اختيارها بعناية ويتم إدارتها بمهنية عالية لتحقيق عوائد متنامية مستدامة.

وأضاف أن هذا المشروع سيكون له أثر مهم على العقارات الفاخرة في إمارة دبي والتي شهدت طلبا استثنائيا خلال العامين الماضيين، حيث أن مشروع «399 هيلز بارك» يقدم مستوى جديد من حيث المساحات الرحبة، والتي تعد من الأعلى في هذه الفئة، ومن حيث الجودة والتصميم وأسلوب الحياة وبأسعار تنافسية وخطة دفع استثنائية وميسرة.

ويقدم مشروع «399 هيلز بارك»، خطة دفع مرنة بأقساط سهلة لتسهيل القدرة على تحمل التكاليف للمشترين والمستثمرين وبهدف تحقيق عوائد مجزية في ظل أسعار تنافسية للمشروع، وتشمل تلك الخطة 10% دفعة أولى و30% خلال فترة الإنجاز و60% عند التسليم.

4000 عقار

وأشار العلي إلى أن محفظة «الوطنية للعقارات» تضم ما يقارب الـ 4000 عقار ومنها جزء للتأجير (مدر للدخل) وجزء تم أو سيتم بيعه، مضيفاً أن جزء من سياسة الشركة هو التركيز على الجودة أكثر من الكم ولذلك تقوم الشركة بطرح عدد حصري من الوحدات والمشاريع بناءً على دراسات وبحوث لتوجهات العرض والطلب الحالية والمستقبلية.

وبسؤاله عن محفظة الأراضي للشركة أفاد محمد قاسم العلي، بأن «الوطنية للعقارات» تمتلك وتستحوذ باستمرار على أراضي في مواقع إستراتيجية ليتم تطويرها لخدمة عملاء «الصكوك الوطنية» وتحقيق عوائد جارية آمنة ورأسمالية آمنة ومستدامة تساعدهم على تحقيق الاستقرار والاستقلال المالي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الصكوك الوطنية»، إنه من المتوقع أن تستمر حالة سوق العقارات الاستثنائية في الإمارة على ما هي عليه أو أن يشهد القطاع ازدياداً في الطلب والأسعار بشكل ملحوظ خلال العام الحالي وبالتالي مكاسب إضافية للمستثمرين، مؤكدا أن هذا الأداء غير المسبوق لعقارات دبي يؤكد على استمرار جاذبية الإمارة أمام المستثمرين الأجانب، وسط علامات قوية على استكمال مسيرة النمو المستدام.

وسيوفر هذا المشروع المقرر إنجازه في الربع الأخير من العام 2025، وحدات فسيحة بمواصفات فاخرة ومساحات متنوعة، بما في ذلك الشقق من غرفة واحدة بمساحة تقدر بــ 915 قدم مربع - 1255 قدم مربع، وغرفتي نوم تقدر بـ 1411 قدم مربع - 2075 قدم مربع، وثلاث غرف نوم تقدر بـ2007 قدم مربع - 2459 قدم مربع.