"مياه وكهرباء الإمارات" و"تدوير" تتسلمان عروض مشروع تطوير محطة تحويل النفايات إلى طاقة

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات “تدوير”، - الشركة المختصة بإدارة النفايات في إمارة أبوظبي - عن تسلمها عروض لتطوير مشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة، من ائتلاف ياباني يضم كلا من شركة ماروبيني، وشركة هيتاشي زوسن إنوفا، ومؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج، والعرض الثاني من ائتلاف يضم كلا من شركة سويز إنترناشونال، وبال كولنج القابضة.

ومن المقرر أن يكون هذا المشروع واحدا من أكبر منشآت معالجة النفايات على مستوى المنطقة، ومن المتوقع أن تبلغ قدرة المعالجة السنوية 900 ألف طن من النفايات سنوياً، على نحوٍ يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.1 مليون طن سنوياً، كما يُتوقع أن يولّد هذا المشروع من الكهرباء ما يكفي لتوفير الكهرباء لحوالي 52,500 منزل في الدولة.

وفي هذا السياق، قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات " تفخر شركة مياه وكهرباء الإمارات بقيادة مساعي خطة الانتقال في قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعملها الدؤوب لاستكشاف الفرص التي من شأنها تعزيز خطط الاستدامة في الدولة، والمساهمة في دفعها نحو تحقيق اقتصاد دائري. تعكس العطاءات التي تسلمناها خلال "عام الاستدامة"، وبالتزامن مع استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ 2023 “COP28”، دورنا الداعم لمبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. نتطلع من خلال هذه العطاءات التنافسية لمشروع تحويل النفايات إلى طاقة إلى تحقيق أثر إيجابي طويل الأمد على المجتمع في كافة أرجاء الدولة".

من جانبه، قال المهندس علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات “تدوير”.. " يسرنا التعاون والشراكة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات لتطوير محطة خاصة بتحويل النفايات إلى طاقة متجددة، تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامةً وازدهاراً لدولة الإمارات والمنطقة. إذ تعكس العروض التي تلقيناها من قبل أبرز الجهات الرائدة عالمياً، الاهتمام العالمي في مثل هذه المشاريع التي تعتمد أحدث التقنيات في عملياتها التشغيلية. ونؤكد حرصنا على مواصلة جهودنا في إطلاق المشاريع الضخمة وإيجاد الحلول المبتكرة لتحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة مضافة، وذلك بما يدعم مهمتنا في انشاء قطاع متكامل لإدارة النفايات في أبوظبي، والمضي قدماً للمساهمة في تحقيق طموحات الدولة لقيادة المبادرات التي تدعم توحيد الجهود الرامية إلى ترسيخ نظام الاقتصاد الدائري المستدام".

ولاحقا لمرحلة إبداء الاهتمام، والتي تسلمت الشركة خلالها 109 طلبات من قبل الشركات الراغبة في تنفيذ المشروع، قامت الشركة في يوليو 2022 بإصدار طلبات تقديم العروض للشركات والائتلافات التي تأهلت لتقديم عروضها.

وسوف تخضع العروض المقدمة لعملية تحليل فني ومالي مفصلة لاختيار أفضل العروض، حيث من المتوقع أن يتم إعلان الترسية وتنفيذ اتفاقية الامتياز خلال الربع الثالث من 2023، ومن المخطط أن تبدأ محطة تحويل النفايات إلى طاقة عملياتها التشغيلية في الربع الأخير من عام 2026.