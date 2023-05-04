معرض "الشارقة العقاري -إيكرس" ينطلق 25 مايو

كشفت اللجنة المنظمة لمعرض الشارقة العقاري- "إيكرس" عن بدء إستعداتها لإطلاق المعرض في 25 مايو القادم، والذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة متمثلة باللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات، ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 25 ولغاية 28 مايو المقبل وذلك خلال إجتماعها الذي عقد مؤخراً لمناقشة آخر الإستعدادات لإطلاق نسخة 2023.

دعم قطاعات الأعمال

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن دعم ومساندة الغرفة لهذا الحدث الهام على أجندة الفعاليات التي تشهدها إمارة الشارقة، يأتي انطلاقا من استراتيجيتها الرامية إلى دعم قطاعات الأعمال وتعزيز ممارساتها الإيجابية للمساهمة في التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة الشارقة، لاسيما في القطاع العقاري الذي تواصل فيه الشارقة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحقيق خطوات متقدمة نحو مسيرة النمو والازدهار والتميز في إيجاد بيئة مثالية ومحفزة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدا على أهمية المعرض باعتباره من الأدوات الرئيسية للترويج للقطاع العقاري في الشارقة، لاسيما وأنه غدا واحدا من أهم الفعاليات التي تجمع تحت سقف واحد صنّاع القرار والمؤسسات الرائدة وأهم المستثمرين في القطاع للوقوف على آخر التطورات في إمارة الشارقة وتنشيط البيئة الاستثمارية العقارية بمجالاتها كافة .

من جانبه، أكد عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن تنظيمنا لهذا الحدث البارز بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة متمثلة في اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات بالغرفة، هو جزء من استراتيجية عمل الدائرة للترويج المثالي للاستثمار في دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة الشارقة بشكل خاص، والتعريف بالمزايا والحوافز التي تمتاز بها وتوفرها لقطاع الأعمال، كما يمثل المعرض فرصة كبيرة لنا للالتقاء مع كبار المستثمرين ، وتأسيس علاقات شراكة وتعاون جديدة معهم، وإبراز المزايا التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارت بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص على مختلف المستويات".

وأضاف الشامسي، أن الشركات المشاركة في المعرض إضافة إلى الزوار يحرصون على الاستفادة من حزمة التشريعات والحوافز المرنة وقوانين التملك الحر للأجانب التي توفرها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص للمستثمرين والراغبين في التملك لترسيخ مكانتها كوجهة إستثمارية جاذبة ومميزة، وكمحور استثمار رئيسي في منطقة الخليج والشرق الأوسط ومكانة الشارقة كوجهة استثمارية جاذبة ومميزة، خاصة مع تزايد المجمعات السكنية الحديثة والعصرية، والمشاريع العقارية الفاخرة ومتعددة الاستخدامات، ومراكز التسوق الرئيسية الجديدة في الشارقة، إضافة إلى مكانة الشارقة كوجهة مثالية عالمية للعيش. وحرصت دائرة التسجيل من خلال الفعاليات التي تقدمها في المعرض على زيادة ونشر الوعي حول الإستثمار العقاري والقوانين والتشريعات ذات الصلة بالشأن العقاري.

وأعلن سعيد غانم السويدي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الشارقة العقاري –"إيكرس" ورئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة تجارة وصناعة الشارقة أن اللجنة تحرص هذا العام على تقديم نسخة إستثنائية ومميزة من المعرض بإعتباره بات أحد أكثر الأحداث المتخصصة في القطاع العقاري أهمية وجذباً لإهتمام المطورين العقاريين والمستثمرين للاستفادة من الازدهار في السوق العقاري في الدولة بشكل عام وفي إمارة الشارقة بشكل خاص كما أنه منصة هامة تجمع المؤسسات الحكومية المعنية بالشأن العقاري إلى جانب أهم المطورين وأصحاب المشاريع والمستثمرين في قطاع العقارات، بالإضافة إلى الوسطاء العقاريين والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات إدارة العقارات والمشاريع، واستضافة نخبة من الخبراء والمختصين، للوقوف على آخر تطورات السوق العقاري في الدولة بشكل عام وفي إمارة الشارقة بشكل خاص والفرص الواعدة في ضوء النتائج الكبيرة التي حققها المعرض في دوراته السابقة وما شهده من إقبال كبير سواء من المطورين والمستثمرين والراغبين في التملك، مما كان له تأثير مباشر في زيادة مساحة المعرض هذا العام لتسمح لجميع الشركات الراغبة بالمشاركة في المعرض، كما أن المعرض يتيح حلولاً ومنتجات وخدمات عقارية عصرية ومستدامة ومواكبة للتطور الذي يشهده القطاع العقاري عالمياً والتي ستلقى إهتمام وإستقطاب المستثمرين والمطورين".

ويستضيف المعرض نخبة من الخبراء والمختصين لإستعراض ملامح السوق العقاري في دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة الشارقة بشكل خاص، وتسليط الضوء على مجموعة التحديات والفرص الواعدة عبر تنظيم مجموعة من الفعاليات المصاحبة للمعرض من ورش عمل ودورات تدريبية وجلسات حوارية لزيادة ونشر الوعي حول الإستثمار العقاري والقوانين ذات الصلة بالشأن العقاري.

ويحظى المعرض برعاية رسمية من دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة و بلدية الشارقة ورعاية أكاديمية من كل من معهد خبراء الابتكار العقاري ومعهد ثينك بروب العقاري ورعاية إعلامية من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.