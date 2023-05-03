«بنك المارية» يوفر تمويلات لروّاد الأعمال الأعضاء في «صندوق خليفة» برسوم مخفضة

وقّع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، مذكرة تفاهم مع بنك المارية المحلي، لتزويد أعضاء الصندوق بمزايا بنكية حصرية.

وتهدف الشراكة إلى دعم رواد أعمال صندوق خليفة، من خلال إتاحة وصولهم لخدمات مالية وبنكية آمنة ومريحة، مصممة خصيصاً لتتناسب مع احتياجات مشروعاتهم، لتمكينهم من تنميتها وإدارة شؤونها المالية بفاعلية أكبر.

وسيقدم بنك المارية من خلال شراكته مع الصندوق، تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، من خلال خطة ضمان تمويل.

كما سيوفر مجموعة من المزايا الحصرية لأعضاء الصندوق من ضمنها: السماح بالحد الأدنى من الرصيد لفتح الحساب، وخدمة إعداد اتصال لاسلكي (واي فاي) محمي، فضلاً عن إتاحة الوصول إلى السوق، وتعيين مدير علاقات مصرفية مخصص، إلى جانب الاستفادة من خدمات وحلول بنكية ابتكارية عديدة.

وسيحظى الأعضاء أيضاً بأسعار ورسوم مخفضة، وعمليات معالجة أسرع بحماية أكبر.

وقالت الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة، علياء المزروعي، إن الصندوق يواصل سعيه إلى استكشاف فرص شراكات جديدة توفر أحدث الحلول الرقمية والأدوات التكنولوجية التي من شأنها دعم نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، من خلال تسهيل إدارة وتنفيذ عملياتها بفاعلية.

وأضافت أن هذه الشراكة مع بنك المارية المحلي ستسهم في تزويد أعضاء صندوق خليفة بحلول بنكية رقمية مبتكرة، وتوفر لهم فرصاً لتمويل مشروعاتهم وتدعم تطورها وتحسّن فاعلية عملياتها المالية والبنكية وتجعلها أكثر أماناً.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، محمد وسيم خياطة: «نهدف من خلال هذه الشراكة الجديدة إلى خدمة المجتمع الإماراتي، خصوصاً رواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونواصل من خلال هذه الشراكة التزامنا بتلبية احتياجات المجتمع البنكية والاستثمارية بدعمنا لرواد الأعمال عن طريق تقديم حلول رقمية مالية ذكية وابتكارية ملائمة، ما يسهم في تعزيز ازدهار الاقتصاد في إمارة أبوظبي ونموه، بالتماشي مع الرؤية الاقتصادية للإمارة».