17.3 ألف حساب جديد للمستثمرين في «دبي المالي» خلال 4 أشهر

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، 17 ألفاً و355 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية، منها «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد» و«سالك» و«إمباور» و«تعليم» و«الأنصاري» للخدمات المالية، ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأظهر رصد، استناداً إلى بيانات «دبي المالي»، تسجيل عدد الحسابات الجديدة في السوق نمواً كبيراً بنسبة قاربت 35% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل، مقارنة بـ12 ألفاً و885 حساباً جديداً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 4246 حساباً جديداً في أبريل الماضي، و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير، و3082 حساباً في يناير 2023.

واستحوذت شركة «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بواقع 4597 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بواقع 2984 حساباً، تلتها «بي إم إتش كابيتال» بنحو 1928 حساباً، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 1894حساباً، و«الدولية للأوراق المالية» 1484 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 1440 حساباً، يليه «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» 524 حساباً.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 28 شركة، أكثر من 17.3 ألف صفقة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، على عدد 22.7 مليار سهم، بقيمة جاوزت 50.2 مليار درهم.