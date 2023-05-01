الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين يشيد بجهود دعم ونشر ثقافة الاختراع في الإمارات

أشادت الجمعية العمومية الـ 37 للاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين "ايفيا" في ختام اجتماعاتها اليوم في جنيف بالجهود الفاعلة في دولة الإمارات لتحفيز وتشجيع ودعم المخترعين من المواطنين والمقيمين على حد سواء مع الاهتمام بالناشئة وإشهار جمعية المخترعيين الإماراتية لتنضم لكوكبة أعضاء الاتحاد من 45 دولة من جميع قارات العالم.

كما أشادت الجمعية بجهود مجلس إدارة جمعية المخترعيين الإماراتية وتنظيمها الملتقى السنوي للمخترعين ونشر ثقافة الاختراع في الإمارات والمشاركة في فعاليات شهر الابتكار الإماراتي وبالمعارض الوطنية و الدولية .

ترأس الاجتماع السيد علي رضا راستيجار رئيس الاتحاد وسط الإشادة بإنجازات الاتحاد وممثلياته في قارات العالم.

وكرم راستيجار وفد الجمعية بدرع الذكرى الخامسة والخمسين لقيام الاتحاد ولمشاركتها الأولى في عمومية الاتحاد تسلمه المهندس أحمد مجان رئيس الجمعية وسعادة مطر المهيري نائب الرئيس.



وبحضور أكثر من سبعين دولة عضو في الاتحاد، ومديرة المنظمات في الأمم المتحدة ونائب رئيس منظّمة الملكية الفكرية العالمية" ويبو" تم انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد ، وقدّم رضوان شعيب خلال الاجتماع تقرير الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا وشمال أفريقيا بصفته مديراً لمكتب الاتحاد الإقليمي.

واعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد في الذكرى الخامسة والخمسين لقيامه وفي دورتها السابعة والثلاثين تعيين مساعدين للرئيس وافتتاح مكتب تمثيلي للاتحاد في دولة الكويت وتكريم رؤساء اللجان التنفيذية للاتحاد منذ تأسيسه عام 1968 وحتى هذا العام.

وتم اتخاذ القرارات الأساسية الداعمة لصنع السياسات والتخطيط لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد .

ودعا الاتحاد الجمعيات للمشاركة في 17 معرضا للاختراع خلال العام الجاري وهي : معرض اسطنبول في تركيا خلال الفترة من 27 أبريل - 1 مايو الجاري، ومعرض ايشا في رومانيا 11-13 مايو ، ومعرض كوالمبور في ماليزيا 11-12 مايو ، ومعرض بريلو في كرواتيا 12-14 مايو ، ومعرض بيروت في لبنان 18-20 مايو ، ومعرض كاتابيسا في بولندا 24 - 25 مايو ، ومعرض بلغراد في صربيا 13-16 يونيو ، ومعرض سيؤول في كوريا الجنوبية 7-9 أغسطس ، ومعرض كوريا للمخترعات خلال أغسطس ، ومعرض جنيف في سويسرا خلال أغسطس ، معرض تورينتو في كندا 26 أغسطس ، ومعرض ريكيافيك في أيسلندا 6-7 سبتمبر ، ومعرض وارسو في بولندا خلال أكتوبر ، ومعرض زغرب في كرواتيا 12-14 أكتوبر ، ومعرض مكاو في الصين 27 -29 أكتوبر ، ومعرض نورمبريرغ في ألمانيا 28-30 أكتوبر، ومعرض الكويت خلال ديسمبر .

وأطلق الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين مبادرة لمنح لقب "مخترع" عبر شهادة تُجدّد سنويًّا لمن يستوفي الشروط.

وحدد الاتحاد المعايير اللازمة للحصول على اللقب وشهادة عضويته منها امتلاك براءة اختراع محلية أو دولية و الحصول على جائزة اختراع محلية أو دولية والحصول على رسالة توصية من أحد أعضاء (IFIA) ودفع الرسم السنويّ المطلوب للشهادة (مئة دولار أميركي).

وحددت الامتيازات التي يحصل عليها حامل الشهادة وهي : اللقب القانوني للمخترعين من الاتحاد وفرصة للحصول على تسجيل مجاني لتقديم اختراع في معرض دولي برعاية الاتحاد واستلام الرسائل الدورية من الاتحاد حول ما يحدث في العالم من ابتكارات بما في ذلك معلومات حول الأحداث والندوات والمسابقات الدولية والحصول على تسجيل مجاني على موقع (Asiaip exchange) سوق الاختراعات عبر الإنترنت.