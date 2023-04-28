بدء استقبال طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن تشغيل المساجد

بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب استقبال طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة لتشغيل المساجد، عبر منصّة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة لبناء المساجد وتشغيلها، والذي بدأ العمل به ويطبق على جميع المساجد في الدولة، على أن يتم تقديم طلبات الاسترداد خلال مهل زمنية محدّدة، استناداً إلى تاريخ بدء تشغيل المسجد من قبل مقدم الطلب.

وأوضحت الهيئة في بيان، أمس، أن القرار الوزاري بشأن تحديد مهل ودورية تقديم طلبات استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن بناء المساجد وتشغيلها، حدد الفترة من أبريل 2023 حتى سبتمبر من العام ذاته لاستلام الهيئة طلبات استرداد الضريبة المتعلقة بالمساجد التي بدأ تشغيلها قبل الأول من يناير 2022، وذلك عن الضريبة المتكبدة عن التشغيل خلال جميع السنوات من عام 2018 حتى عام 2022، وحدد الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر المقبلين 2023 لاستلام الهيئة طلبات استرداد الضريبة المتعلقة بالمساجد التي بدأ تشغيلها اعتباراً من الأول من يناير 2022 وما بعده وذلك عن سنة 2022.

وأضافت الهيئة أنه في ما يتعلق بكل المساجد، فيتم تقديم طلبات استرداد الضريبة المتعلقة بتشغيلها عن السنوات التي تلي 2022 خلال الفترة من يناير حتى أبريل من السنة التالية لتكبد نفقاتها.

وبيّنت الهيئة أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، فإنه يجب توافر شروط أساسية لأحقية تقديم طلب استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن تشغيل المساجد، حيث يحق للمشغل طلب استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن سلع أو خدمات مرتبطة مباشرة بتشغيل المسجد وصيانته، على ألا تكون مرتبطة بالملحقات التجارية للمسجد أو تشغيلها. ويجب أن يكون المسجد مسجلاً كمسجد لدى السلطة المختصة، كما يجب أن يحمل المشغل تصريحاً خطياً محدد المدة صادراً من السلطة المختصة لتشغيل المسجد عن الفترة التي يتقدم بطلب الاسترداد عنها، موضحة أن المُستندات المطلوبة لتقديم طلب استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن تشغيل المسجد تشمل نسخة من الهوية الإماراتية أو الجواز، إضافة إلى شهادة الحساب المصرفي، وجدول المصاريف المتكبدة عن تشغيل المسجد، ونسخة عن أعلى خمس فواتير ضريبية. وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، إن «الهيئة أطلقت في نوفمبر الماضي آلية استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عن بناء وتشغيل جميع المساجد في الدولة بخطوات تتميز بالسهولة والوضوح، من خلال منصّة (إمارات تاكس للخدمات الضريبية الرقمية)، وذلك وفقاً للمعايير المحددة بقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، والتي تشمل شروط تقديم الطلبات، والنفقات القابلة لاسترداد ضريبة مدخلات بناء المساجد، وتشغيلها والمستندات المطلوبة للاسترداد». وأضاف البستاني: «حرصاً على تسهيل وتسريع إجراءات الاسترداد، صدر قرار وزاري بتحديد فترات زمنية لتقديم طلبات استرداد الضريبة المدفوعة عن بناء المساجد وتشغيلها، استناداً إلى تاريخ الانتهاء من بناء المسجد».