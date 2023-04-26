شراكة تتيح للشركات الصغيرة حلولاً رقمية وفتح حسابات مصرفية سريعاً

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، و«Wio Bank PJSC»، أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة، عن تعاونهما لإحداث نقلة نوعية في أسلوب إدارة الموارد المالية والمدفوعات والعمليات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح بيان صادر أمس، أن الشراكة الجديدة توفر الكثير من وقت العمليات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إمكانية التتبع السريع لعملية فتح الحسابات وتقديم خدمات مصرفية سهلة وسريعة عبر تطبيق «Wio Business» للخدمات المصرفية للشركات من «Wio Bank».

وفي غضون أقل من 48 ساعة، ستساعد منصة «Wio» في فتح حسابات للشركات الصغيرة والمتوسطة المرخصة من «اقتصادية أبوظبي» وعرض الشؤون المالية لهذه الشركات في الوقت الأصلي، ما يتيح لها اتخاذ قرارات تجارية واستثمارية أكثر وضوحاً وبصورة سريعة.

وإضافة إلى ذلك، ستعمل «Wio» مع مكتب أبوظبي للمقيمين ومنصة أبوظبي للأعمال و«تم» - خدمات حكومة أبوظبي - لتوسيع الخدمات المصرفية المقدمة للشركات، بما في ذلك الحلول المصرفية المبسطة والرقمية بالكامل، للشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة معهم.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، موزة الناصري، التي وقعت اتفاقية الشراكة، إن «إبرام الشراكات مع الجهات في القطاعات المختلفة، يأتي ضمن جهود تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص التي توفرها منظومة الأعمال الحيوية في أبوظبي».

وأضافت أن «قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، يعد أحد أهم الركائز الأساسية لاقتصاد أبوظبي، حيث يسهم بنسبة 36% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ويوظف 46% من القوى العاملة في القطاع الخاص بالإمارة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمنصة «Wio Bank PJSC»، جايش باتل: «يسعدنا أن ندخل في شراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي والجهات الأخرى ذات الصلة بهدف المساعدة في بناء منظومة متطورة للشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي».

وأضاف: «تشمل أولوياتنا في Wio إعادة تصور الخدمات المصرفية المقدمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودمج الخدمات التي تحتاجها هذه الشركات».