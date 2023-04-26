دبي تستضيف منتدى الاستثمار في قطاع الطاقة التركماني

تستضيف دبي اليوم، فعاليات المنتدى الدولي للاستثمار في قطاع الطاقة التركماني، ومستقبل الطاقة محلياً وعالمياً، بمشاركة 300 مندوب يمثلون 200 هيئة حكومية دولية وخاصة، منها 10 هيئات ووزارات حكومية تركمانية، و10 جهات ومنظمات دبلوماسية وبنوك دولية، إضافة إلى 94 شركة عالمية، و14 شركة تركمانية متخصصة، فضلاً عن مركزين عالميين للأبحاث و18 مؤسسة إعلامية عالمية وإقليمية.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن وزير دولة، أحمد علي الصايغ يمثل دولة الإمارات في المنتدى، فيما يمثل الجانب التركماني نائب رئيس الوزراء أشيرجولي بيغلييف.

وسيحضر المنتدى رؤساء ومتخصصون في دوائر النفط والغاز والبنوك والقطاعات الأخرى للاقتصاد التركماني، إلى جانب رؤساء أكثر من 20 شركة طاقة، وممثلو المؤسسات المالية والمنظمات البيئية.

ويبحث المنتدى على مدى يومين، دور تركمانستان في مستقبل الطاقة العالمية وفرص الاستثمار العالمية والإقليمية المتاحة، والجوانب البيئية للتطورات الهيدروكربونية وطاقة العصر الجديد وآفاق التنمية المحلية والإقليمية، وتسريع استثمار الطاقة الجديدة وتنويعها.

ويهدف المنتدى إلى توسيع الفرص لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من صناعة النفط والغاز في تركمانستان وصناعة الطاقة المتجددة الناشئة، وتعزيز الحوار الإقليمي بشأن المزيد من التنمية المستدامة لقطاع الطاقة.