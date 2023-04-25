«بوابة المقطع» تستحوذ على «تي تيك» بـ26.7 مليون دولار

أعلنت «بوابة المقطع»، الذراع الرقمية لـ«مجموعة موانئ أبوظبي»، عن استحواذها على شركة «تي تيك»، مطور حلول مراقبة المنافذ الحدودية والنظم الجمركية. وأفاد بيان بأن القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ على نسبة 100% من الأسهم (القيمة المؤسسية) بلغت 26.7 مليون دولار، حيث تم دفع 17.1 مليون دولار مقدماً.

ويسهم هذا الاستحواذ في توسيع محفظة «بوابة المقطع» من حلول التجارة الرقمية، لتضم حلول تحسين إدارة المنافذ الحدودية التي توظف تقنيات متطورة تشمل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وتحليل المخاطر، فيما يخضع استكمال الصفقة لاستيفاء الشروط التعاقدية المسبقة في غضون 45 يوماً.

شركة «تي تيك»

وبحسب البيان، تجمع شركة «تي تيك» بين حلول التحليلات الاستنتاجية والاستقرائية والنمذجة التنبؤية، لتشكِّل منصة متطورة، تستخدم تقنية تعلّم الآلة لتقدم أفضل الخدمات إلى مؤسسات الجمارك والهجرة وأجهزة الشرطة وأمن المنافذ الحدودية.

كما تستخدم الشركة أكثر من 1.5 مليون مؤشر لإدارة المخاطر، ونظم الذكاء الاصطناعي التنبؤي، لوضع ضوابط أكثر موثوقية لتعزيز أمن المنافذ والنقاط الحدودية.

«بوابة المقطع»

بدورها، تطمح «بوابة المقطع» إلى الاستفادة من مركز الأبحاث والتطوير الذي تمتلكه «تي تيك» في فيتنام، وكذلك من خبرتها الواسعة في تقديم حلول الجمارك، وتحديث خدمات المنافذ الحدودية في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا الشمالية، وأستراليا، لتعزيز عروض خدماتها المتعلقة بحلول النافذة الموحدة على الصعيد العالمي، وتطبيق أفضل تدابير الحماية والتتبع الأمني، وإنفاذ الأنظمة الرقابية.

مزايا تكاملية

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي: «يتيح الاستحواذ على (تي تيك) مزايا تكاملية لمحفظة أعمالنا، سنقطف ثمارها على المدى القريب، تشمل تحسين سرعة الوصول إلى الأسواق، وتعزيز نطاق خبراتنا في هذا القطاع، إضافةً إلى زيادة الطلب على خدماتنا في الأسواق العالمية، لاسيما في أسواق آسيا الوسطى، نتيجةً لشمولية الخدمات المقدمة عبر النافذة الموحدة المتاحة عبر هذا الاستحواذ». وتابع: «الخبرة التجارية الواسعة التي تتمتع بها (تي تيك) في منطقة الشرق الأوسط تدعم طموحنا لتوسيع نطاق حلول التجارة الرقمية في جميع أنحاء المنطقة، وقريباً في أسواق عالمية ذات أهمية استراتيجية للمجموعة. ويأتي هذا الاستحواذ في إطار التزام المجموعة بالمساهمة في تحقيق رؤية قيادتنا لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي في صدارة التجارة العالمية».

تحسين الإدارة

بدورها، قالت الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي لـ«بوابة المقطع»، الدكتورة نورة الظاهري: «تتمتع (تي تيك) بكفاءة عالية ودراية تامة عن التوجهات السوقية عبر تطوير وتنفيذ حلول الجمارك، وتحسين إدارة المنافذ والنقاط الحدودية في العديد من الأسواق العالمية. ولا شك أن إضافة الحلول المتطورة القائمة على التكنولوجيا المستقبلية لشركة (تي تيك) إلى نافذتنا الموحدة سيساعد في تحسين إدارة أمن المنافذ الحدودية، وتيسير حركة التجارة، وزيادة الإيرادات الجمركية، وغير ذلك مما يعزز من عروضنا كمزود لخدمات النافذة الموحدة».

نجاح الاتفاقية

من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة «تي تيك»، سكوت موراي، عن ثقته التامة بنجاح اتفاقية الاستحواذ، وقال: «عملنا على تغطية النواحي الاستراتيجية والفنية والتشغيلية لتحديث النظم الجمركية، وتيسير حركة التجارة العالمية، وكلنا ثقة بدعم (بوابة المقطع) لتعزيز مكانتها كمقدم لخدمات التجارة الرقمية المتكاملة عالمياً».