"ربع قرن" تشارك بـــ 3 فرق في مسابقة عالمية للروبوت بالولايات المتحدة الأميركية

بدأت اليوم ثلاثة فرق من مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين المشاركة في المسابقة العالمية للروبوت فيكس التي تحتضنها مدينة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 4 مايو المقبل بعد فوز منتسبي مؤسساتها بمراكز متقدمة على مستوى الدولة في المسابقة الوطنية التي عُقدت في فبراير الماضي.

وتتجسد مشاركة مؤسسة ربع قرن في المسابقة العالمية التي تُعد أكبر وأهم مسابقة في مجال تكنولوجيا الروبوت فيكس وتطبيقاته عالمياً بفريقين من منتسبي ناشئة الشارقة ضمن مسابقة "VEX VRC"المخصصة لطلبة المرحلة الثانوية إضافة إلى فريق من منتسبي الشارقة لتطوير القدرات – تطوير في مسابقة "VEX U" المخصصة لطلبة المرحلة الجامعية.

ويُعد تأهل منتسبى ربع قرن لخوض السباق العالمي نتاجاً لبرنامجها في الروبوتات المتحركة الذي نظمته على مدار 5 شهور متتالية خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى فبراير 2023 للأعمار من 6 إلى 19 عاماً فما فوق بهدف تأسيس جيل من المواهب المتمكنة معرفياً وتقنياً والقادرة على خوض السباقات الوطنية والعالمية بأفكارها الاستباقية والريادية والذي أمضى المنتسبون خلال مستوياته الممنهجة بطريقة احترافية ما يزيد عن 120 ساعة تدريبية شكّلت مساحة إبداعية لإتقان مهارات بناء وتصميم الروبوتات فيكس بأبعاد وقياسات محددة وبرمجتها لأداء المهام المطلوبة خلال المشاركة في التحديات.

ويضم فريقا مؤسسة ناشئة الشارقة كلا من أحمد جمال الجسمي وحميد محمد الياسي ومصطفى جمال الجسمي وأحمد سعيد المازمي وحسن خالد السويدي وعبد الرحمن فيصل البشر ومحمود عبد المنعم الفضل وسيف يعقوب الزرعوني فيما يتكون فريق مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات – تطوير من حمد بن قربان وعبد الرحمن الكمالي وزكريا آل علي وراشد المهيري وحمد جمعة ومحمد المزروعي والذين تمكنوا من إتقان مهارات منهج STEM الذي يمثل مزيجاً بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إضافة إلى القدرة على حل المشكلات واستخلاص النتائج والتقييم الذاتي وتطوير الاستراتيجيات.