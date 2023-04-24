معرض «ليالي رمضان» يستقطب 100 ألف زائر

اختتمت في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الـ40 من معرض «ليالي رمضان 2023»، بعد 17 يوماً من العروض الترويجية والفعاليات التراثية والتجارب الترفيهية العائلية، محققاً أرقاماً قياسية في نسبة مبيعات العارضين وعدد الزوار الذي بلغ أكثر من 100 ألف زائر بزيادة بلغت 100% مقارنة بدورة عام 2022.

وحقق المعرض، الذي نظمه المركز خلال الفترة من الخامس إلى 21 أبريل الجاري، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ضمن فعاليات الدورة 33 من «مهرجان رمضان الشارقة»، نجاحاً باهراً وانعكس ذلك بحجم المبيعات التي فاقت توقعات العارضين، في ظل حركة التسوق الكبيرة التي شهدها الحدث، بعد أن أسهم في استقطاب آلاف الزوار بعروض ترويجية وتخفيضات كبرى وصلت إلى 75% على أكثر من 10 آلاف منتج، قدمها نحو 170 عارضاً من كبار تجار التجزئة، و500 علامة تجارية محلية وعالمية.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، عبدالله سلطان العويس، أن «نجاح معرض (ليالي رمضان) في استقطاب أكثر من 100 ألف زائر، يؤكد ريادته بوصفه واحداً من أهم الفعاليات الترفيهية والتسويقية التي تحظى باهتمام شريحة كبيرة من سكان إمارة الشارقة وزوارها كما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة الشارقة لضمان التميز والنجاح لكل الفعاليات والمعارض التي ينظمها إكسبو الشارقة»، مشيراً إلى أن «المعرض شكل إضافة نوعية لفعاليات الدورة 33 من (مهرجان رمضان الشارقة) وعززت من فرص نجاحه وتمكينه من تحقيق مستهدفاته على صعيد إبراز مكانة الشارقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية، فضلاً عن المشاركة في تحفيز حركة المبيعات وتعزيز قطاع التجزئة على المستوى المحلي والتي عملت غرفة الشارقة على توفير كل أشكال الدعم له انطلاقاً من حرصها على الإسهام الفاعل والحيوي في ازدهار القطاعات التجارية والصناعية والمهنية على المستويات كافة».