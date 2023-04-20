«دبي الدولي» يستعيد كامل شبكة الربط الدولية ويتخطى مستويات ما قبل «كوفيد-19»

أظهرت أحدث بيانات الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي، أن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي بنهاية مارس 2023، وصل إلى 234 وجهة، بشكل مباشر، مع 89 ناقلة جوية وطنية ودولية تشغل رحلاتها إلى 99 بلداً.

استعادة الشبكة

ووفقاً لبيانات رصدتها «الإمارات اليوم»، فإن مطار دبي الدولي استعاد خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 كامل وجهاته، وتخطى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، بالنسبة لشبكة الربط مع دول العالم، فضلاً عن عدد شركات الطيران.

كما أضاف مطار دبي الدولي أكثر من 20 وجهة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، فضلاً عن أربع ناقلات جوية جديدة، إذ وصل إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في المطار في ديسمبر 2022 إلى 213 وجهة، في 96 دولة بقارات العالم الست، في وقت كانت تعمل في «دبي الدولي» 85 شركة طيران دولية.

وأظهرت البيانات وتيرة التعافي المتواصلة في مطار دبي الدولي، على الرغم من التحديات التي واجهها قطاع النقل الجوي حول العالم، بسبب «الجائحة»، وتشمل تلك البيانات شركات الطيران المخصصة لعمليات نقل الركاب، باستثناء شركات الشحن الجوي.

«طيران الإمارات»

وتواصل المزيد من الناقلات الجوية الدولية استئناف عملياتها عبر مطار دبي الدولي، في وقت أظهرت فيه بيانات صادرة عن شركتَي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ارتفاعاً مستمراً في عدد وجهات الركاب ضمن شبكة الناقلتين.

وتستحوذ شركتا «طيران الإمارات» «وفلاي دبي» اللتان تتخذان من مطار دبي مركزاً لعملياتهما على الجزء الأكبر من الرحلات الجوية والوجهات.

وتخطط «طيران الإمارات» لإضافة نحو 100 رحلة أسبوعياً إلى 18 وجهة قائمة، ضمن شبكة عملياتها في أسواق كل من أوروبا، إفريقيا، أستراليا، نيوزيلندا، فضلاً عن شرق آسيا، وذلك في جدول رحلاتها الصيفي بحسب بيانات صادرة عن الشركة.

كما أعلنت «طيران الإمارات»، أخيراً، عزمها تكثيف عملياتها عبر القارات، مع مواصلة تعزيز السعة على الخطوط الحالية، واستئناف الرحلات إلى مزيد من المدن، مشيرة إلى أنها عززت عملياتها بنسبة 31% منذ بداية سنتها المالية الجارية، في الأول من أبريل 2022، وكشفت عن خطط أخرى لزيادة سعة المقاعد في أحدث جدول صيفي لها.

حركة المسافرين

وارتفعت حركة المسافرين السنوية في مطار دبي الدولي إلى نحو 66 مليون مسافر، لتتجاوز التوقعات السنوية لأعداد المسافرين خلال العام، في ظل الأرقام غير المسبوقة التي شهدها الربع الأخير من عام 2022، كونه الأعلى أداءً والأكثر ازدحاماً منذ عام 2019، مع الأخذ في الحسبان أن ديسمبر 2022 كان أكثر الأشهر ازدحاماً باستقبال نحو 7.1 ملايين مسافر، حيث كانت المرة الأولى التي تتخطى فيها حركة المسافرين هذا المعدل منذ عام 2020.

السعة المقعدية

ويحتل مطار دبي الدولي المركز الأول في السعة المقعدية على الرحلات الدولية، إذ أظهرت أحدث البيانات أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر المطار وصل إلى نحو 4.48 ملايين مقعد مجدول خلال أبريل الجاري، وفقاً لمؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وتشير التوقعات الأولية لحركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى استقبال نحو 78 مليون مسافر بنهاية العام الجاري 2023، لاسيما في ظل استضافة دبي العديد من الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى، بما يشمل معرض دبي للطيران، ومؤتمر (COP28).

خطط «فلاي دبي»

كشفت «فلاي دبي» عن خططها لزيادة رحلاتها إلى عدد من الوجهات، مثل عمان، بيروت، باكو، تبليسي، يريفان، بيشكيك، وبيرغامو، التي أصبحت رحلة يومية اعتباراً من أبريل الجاري 2023.

وذكرت الشركة لـ«الإمارات اليوم» أن عدد الرحلات الأسبوعية التي تشغلها يصل إلى 2050 رحلة أسبوعياً إلى 116 وجهة عالمية حالياً، فيما وصل عدد المحطات التي يتم تشغيل رحلاتها إليها من المبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي إلى 31 وجهة، ضمن شبكة عمليات الناقلة.