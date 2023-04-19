"إنفورما ماركتس" و "إيماريست" الإمارات تطلقان شراكة لتأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع البحري بالإمارات

قامت "إنفورما ماركتس"، و"إيماريست الإمارات" بإطلاق شراكة استراتيجية لدعم مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط 2023، والذي يُقام تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في الفترة من 16 إلى 18 مايو 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن فعاليات أسبوع الإمارات البحري. ويبرز هذا التعاون الدور الذي يقوم به المهندسون البحريون لتحسين أداء السفن، وأثرهم في استمرار التجارة العالمية ودعم الاقتصادات العالمية.

تمكين الكفاءات الوطنية

تلعب دولة الإمارات دورا قياديا في نمو الصناعة العالمية، وتحتاج بشكل متواصل إلى تطوير قطاعها البحري. من أجل ذلك تستثمر الدولة في البنية التحتية البحرية والكوادر الوطنية المتخصصة، التي تشكل دعامة رئيسة لصناعة الشحن. وفي مقدمتهم المهندسون البحريون الذين يُعتبرون جزءًا رئيسًا من منظومة بناء وتطوير الموانئ والسفن ومختلف مرافق البنية التحتية البحرية وصيانتها. كما يعتمد قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات على تلك الكفاءات، لاسيما خدمات دعم وتطوير الحقول البحرية.

وتستفيد تلك القطاعات المترابطة جميعها من خبرات المهندسين البحريين الذين يسهمون بشكل كبير في الناتج الإجمالي للاقتصاد العالمي، ما يرفع الطلب عليهم بشكل متواصل، ويزيد من أهمية توفير فرص التعليم والتدريب لهم للحصول على الشهادات الاحترافية لزيادة الخبرات والمعرفة لدى الكوادر البحرية، وهو ما تسعى "إيماريست الإمارات" إلى تحقيقه.

وقال نيكيل إدناني، السكرتير الفخري لـ "إيماريست الإمارات": "نضع في قمة أولوياتنا تعزيز التميز المهني في مجال الهندسة البحرية والعلوم والتكنولوجيا، لتمكين الصناعة البحرية من تحقيق النمو، ونسعى عبر اللقاءات الدورية التي ننظمها إلى تبادل الأفكار المبتكرة وأفضل الممارسات بين المتخصصين في المجال البحري. وتكمن مهمتنا في ضمان الحفاظ على المعايير، وتبادل المعرفة عالميًا، لرفع مستوى الكفاءات المهنية. وهو ما حرصنا على تحقيقه عبر شراكتنا مع مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط 2023، ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذا الحدث الذي يشكل حاضنة للابتكار، ومنصة تقود الإبداع والتجديد التقني والمهني، عبر الجلسات الحوارية والمناقشات الحية التي تشكل مستقبل الصناعة البحرية".

من جانبه قال أرشد حسين، مدير مبيعات الشرق الأوسط، في سيتريد ماريتايم: "يسعدنا إطلاق هذه الشراكة مع "إيماريست الإمارات"، لنبرز أهمية هذا المجال في تقدم القطاع. وسيحفز هذا التعاون على تبادل المعرفة في تخصصات الهندسة البحرية، وتسليط الضوء على أحدث التوجهات والتقنيات للتغلب على التحديات الحالية. كما ستسهم شراكتنا في استقطاب جمهور أوسع من أعضاء "إيماريست الإمارات" العاملين في قطاع الشحن والطاقة والتصنيع صيانة السفن والفحص والتصنيف البحري لفعاليتنا، لتحقيق الهدف الأكبر المتمثل في تعزيز مكانة الإمارات باعتبارها مركزًا بحريًا رائدًا على مستوى العالم".

وضمن هذا التعاون، سيتم عرض مجموعة من المواضيع الفنية خلال الجلسات الحوارية للمؤتمر والمعرض، إضافة إلى تنظيم ورش عمل يقوم خلالها المتحدثون بتناول أهم الأمور المتعلقة بالهندسة والتكنولوجيا البحرية. وسيحرص منظمو الحدث على تعزيز التقنيات المبتكرة وتبني أفضل الممارسات في الصناعة البحرية، كما سيغطي موضوعات أخرى؛ مثل الرقمنة والاستدامة والابتكار.