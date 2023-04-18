سوق السفر العربي 2023 يستضيف جلسات "المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار"

يستضيف سوق السفر العربي 2023 ابتداء من 1 إلى 4 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي جلسات المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار (ITIC) في الشرق الأوسط للاستثمار السياحي، لمناقشة اتخاذ القرارات المستدامة والتمويل.

سيسلط سوق السفر العربي 2023 الضوء بشكل رئيسي على الفرص والتحديات ذات الصلة بفضل مجموعة من خلال جلسات النقاش والفعاليات المتعلقة بتمويل الصناعة، بالإضافة إلى جلسات المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار، حيث ستسلط جلسات نسخة هذا العام من المعرض على القضايا المهمة في الصناعة مثل الاستثمار في تكنولوجيا السفر والمشهد الجيوسياسي المعاصر والتجديد الحضري والأسواق المستقبلية وسياحة الفضاء والعديد غيرها.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "مع وجود ما يقرب من 160 ألف غرفة فندقية قيد التطوير والإنشاء في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعد هذه المنطقة بلا شك نقطة جذب عالمية للاستثمار الصناعي في الوقت الحالي، إذ يوفر سوق السفر العربي 2023 منصة مثالية لمتخصصي السفر والسياحة والضيافة من جميع أنحاء العالم لاستكشاف أحدث فرص الاستثمار ونماذج التمويل الجديدة مع بعض من أكبر الأسماء في قطاعنا".

وستُقام في اليوم الثالث من سوق السفر العربي 2023، "جلسة المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار: اتخاذ قرارات مستدامة"، من أجل تقديم رؤى من قبل مجموعة من خبراء الصناعة، إذ ستبدأ الجلسات بالتوقعات الاقتصادية للسياحة لعام 2023 من قبل جيرالد لوليس ، مدير المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار وسفير المجلس العالمي للسفر والسياحة.

وستشهد النسخة الثلاثين من المعرض إطلاق مسابقة بلج آند بلاي: التكنولوجيا المستدامة - الشركات الناشئة "، والتي ستشهد مشاركة 7 من رواد الأعمال يطرحون حلولهم المبتكرة أمام لجنة من خبراء الصناعة المستقلين في مركز الاستدامة الجديد تمامًا التابع لـسوق السفر العربي 2023.

وستشمل أبرز الفعاليات الأخرى المتعلقة بالاستثمار في سوق السفر العربي 2023 جلسات حول تمويل السفر المستدام ودعم التقنيات الخضراء وتعزيز سلسلة التوريد ودقة تعامل قطاع السفر في المستقبل ضد الاضطرابات الجيوسياسية وقوة التجديد الحضري والأسواق المستقبلية والسياحة الفضائية.

وسيسلط معرض سوق السفر العربي 2023 الضوء على مستقبل السفر المستدام بما يتماشى مع شعار المعرض "العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية" بعد أن بدأ رسميًا رحلته إلى صافي انبعاثات صفرية، حيث سيستكشف برنامج المؤتمر كيف انه من المحتمل أن تتطور اتجاهات السفر المستدامة المبتكرة، مما يسمح للمندوبين بتحديد استراتيجيات النمو في القطاعات الرأسية الرئيسية مع توفير منصة للخبراء الإقليميين لاستكشاف مستقبل مستدام قبل انعقاد مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 28)، والذي سينعقد في شهر نوفمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.

وقد أعلن سوق السفر العربي عن إضافة فئة جديدة عن الاستدامة ولأول مرة في تاريخه للجوائز السنوية التي يتم فيها تكريم للشركات العارضة لعام 2023 بناءً على مدى أخذهم بعين الاعتبار التأثير البيئي لأجنحتهم وجهودهم للحد من انبعاثات الكربون الخاصة بها.

وسيتم انعقاد معرض سوق السفر العربي 2023 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لمركز دبي للسلع المتعددة.