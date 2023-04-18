عمومية إعمار العقارية توافق على توزيع 25 فلس للسهم الواحد

وافقت الجمعية العمومية لشركة اعمار العقارية، خلال اجتماع عقد مساء الاثنين على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قيمتها الإجمالية 2.209 مليار درهم تعادل 25% من رأس المال بواقع 25 فلسا للسهم الواحد.

ووافقت العمومية، على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لتشمل بذلك الرواتب والمكافآت والنفقات والأتعاب كما هو مبين في تقرير الحوكمة.

وصادقت العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2022. كما وافقت العمومية على تعيين مدققي الحسابات السنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم.

ووافقت الجمعية العمومية، لأعضاء مجلس الإدارة علي ممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة.

وارتفعت ارباح شركة إعمار العقارية الى 6.8 مليار درهم في العام 2022 بزيادة 80% عن العام 2021.