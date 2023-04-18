«فيتش» تثبت تصنيف «الإمارات للتنمية» عند مستوى «-AA»

أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن تثبيت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيف المصرف عند مستوى «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، لافتاً إلى أن الدرجة «-AA» تعتبر تصنيفاً ائتمانياً مرتفعاً، وتشير إلى قدرة المصرف القوية على الوفاء بالتزاماته المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف، أحمد محمد النقبي، إن «تثبيت تصنيف مصرف الإمارات للتنمية عند مستوى (-AA) من (فيتش)، يعكس جدارة المصرف الائتمانية ومتانة قاعدته الرأسمالية».

وأضاف أن «تقييم (فيتش) يمثل إنجازاً يُضاف إلى قائمة إنجازات المصرف الذي يواصل العمل على دعم التنمية الوطنية في المجالات الاستراتيجية كالتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والصناعة».