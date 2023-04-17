"دبي للمهرجانات والتجزئة" تكشف عن فعاليات "العيد في دبي"

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن أجندة فعاليات "العيد في دبي" الخاصة بعيد الفطر المبارك هذا العام والتي تتضمن عروضا ومجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية وتجارب التسوق لسكان دبي وزوارها في جميع أرجاء المدينة.

وتتضمن فعاليات احتفالات "العيد في دبي" عروض الألعاب النارية التي ستنير سماء دبي خلال أول وثاني أيام العيد في عدة مواقع مختلفة هي "بلوواترز"و "ذا بييتش" مقابل "جميرا بيتش ريزيدنس" و"كانتين الشاطئ" برعاية "اتصالات" من"&e " في "جميرا بيتش" خلف "سنست مول"حيث سيقام في هذا الموقع عرضا للألعاب النارية للاحتفال بافتتاح "مهرجان دبي للمأكولات" هذا العام مع عدد من العروض الترفيهية المتجولة التي ستقدمها فرق الحربية والعيالة من الساعة 4 عصراً إلى 10 مساءً إضافة إلى اضاءة سماء "دبي باركس آند ريزورتس" بالألعاب النارية المتوهجة بمناسبة عيد الفطر.

وسيحيي الفنان الإماراتي عيضة المنهالي حفلاً غنائياً خلال عيد الفطر في "فستيفال باي" في "دبي فستيفال سيتي مول" يوم 23 أبريل.. كما سيقدم المغني الهندي أيوشمان كورانا حفلا في "كوكا كولا أرينا" في 23 أبريل.

وسيزدان مسرح دبي أوبرا بالعرض الموسيقي الكلاسيكي الراقص "ويست سايد ستوري" وذلك خلال الفترة من 25 حتى 30 أبريل.. فيما ستقدم المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا في "كوكاكولا أرينا" يوم 28 أبريل .

وسيقام العرض المسرحي العائلي الكوميدي "شقة لندن" مع الممثل الكويتي طارق العلي وكوكبة من الممثلين والممثلات يومي 28 و29 أبريل في قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي .

وتقدم فرقة "فول سيركل" حفل "أفروورلد 3" في "كوكا كولا أرينا" في 29 أبريل .. كما يقدم فنان الأطفال الترفيهي مستر كايند مسرحية غنائية تعليمية مجاناً للأطفال في "ابن بطوطة مول" و"سيركل مول" خلال الفترة من 20 حتى 23 أبريل.

كما تشمل احتفالات "العيد في دبي"عددا من العروض الترويجية والترفيهية والموسيقية المتجولة في مراكز التسوق وعروض الإقامة والفنادق بالإضافة إلى فعالية "روائع عيد الفطر في القرية العالمية" التي تتضمن العديد من العروض الممتعة خلال الفترة من 20 حتى 29 أبريل وغيرها من الفعاليات .