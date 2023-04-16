«إم. بي. إم. إي» تدرج أسهمها في «أبوظبي للأوراق المالية» غداً

أعلنت مجموعة «إم. بي. إم. إي» (MBME Group)، أكبر منصة لخدمات المدفوعات في دولة الإمارات، أنها ستُدرج أسهمها في «سوق نمو» التابع لسوق أبوظبي للأوراق المالية، لتصبح بذلك أول شركة للتكنولوجيا المالية يتم إدراجها في الأسواق المالية في الدولة. ومن المقرر أن تتم عملية الإدراج غداً.

وستعمل مجموعة «إم. بي. إم. إي» على توسيع محفظة عروضها والدخول في قطاعات وأسواق جديدة، وتعزيز نطاق توسعها وتمركزها الجغرافي ليشمل مناطق أخرى.

وستوظف مجموعة «إم. بي. إم. إي» عائدات زيادة رأس المال للمضي قُدُماً في توسعها عالمياً، وتعزيز تكامل محفظة أعمالها عبر إضافة خدمات ومنتجات جديدة.