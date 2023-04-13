متعاملون يطالبون بتوضيح تفاصيل عروض تذاكر السفر وشروط الاستفادة منها

طالب متعاملون مع شركات الطيران ومكاتب السياحة بتوضيح تفاصيل العروض الخاصة بتذاكر السفر بكل شفافية، والكشف عمّا إذا كانت مرتبطة بشروط معينة للاستفادة منها.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن بعض العروض التي تطرح على تذاكر السفر إلى وجهات تلقى إقبالاً كبيراً، غير حقيقية، أو غير متوافرة، أو خصوماتها قليلة جداً.

من جانبهما، قال مسؤولان في شركتي سياحة وسفر، إن شركات الطيران تضع سياسات معينة للعروض التي تطرحها، لافتين إلى شروط تتعلق بوجود حد أدنى للإنفاق على شراء التذاكر، للحصول على الخصم، أو أن يكون العرض على عدد محدود من المقاعد، وتحديد وقت قصير للاستفادة من العرض، إضافة إلى العروض الخاصة بوقت محدد مثل رحلات الفجر.

ونصحا المسافرين بالمقارنة بين أسعار التذاكر للتحقق من جدية العرض، والانتباه إلى الشروط الخاصة بالعرض جيداً قبل الحجز، للتحقق من مدى مناسبتها للمسافر، مثل مواعيد الرحلات ووزن الحقائب، والبعد عن مواقع الحجز الإلكترونية المجهولة.

آراء متعاملين

وتفصيلاً، قال المتعامل محمد الخولي، إن شركة طيران طرحت أخيراً عرضاً على تذاكر سفر إلى جهة تحظى بإقبال كبير عليها، مع ارتفاع في تذاكر السفر إليها، مشيراً إلى أنه حاول الحجز أكثر من مرة، واكتشف عدم وجود تخفيض في سعر التذكرة، بل إن الأسعار مرتفعة للغاية، وأعلى مما كانت عليه قبل العرض.

وطالب الخولي شركات الطيران بتوضيح تفاصيل العروض بكل شفافية، والكشف عمّا إذا كانت مرتبطة بشروط معينة للاستفادة منها، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار تذاكر السفر.

من جهته، قال المتعامل باسل إبراهيم، إنه حاول حجز تذاكر سفر لأسرته على إحدى شركات الطيران، بعد أن طرحت عرضاً مخفضاً بنسبة كبيرة، إلا أن الخصم كان ضئيلاً للغاية، ويبلغ 120 درهماً فقط، بخلاف نسبة الخصم الكبيرة التي ذكرت في العرض.

واتفق على ضرورة أن توضح شركات الطيران تفاصيل العروض والشروط المرتبطة بها، لتجنب الوقت الطويل الذي يقضيه المتعامل في محاولة الحجز دون فائدة، ما يفوّت عليه الحجز لدى شركة أخرى بسعر أقل.

أما المتعاملة آمال حسين، فقالت لـ«الإمارات اليوم»، إنها تتابع عروض تذاكر الطيران بشكل مستمر، نظراً لطبيعة عملها التي تتطلب السفر بشكل دائم.

وقالت إنها لاحظت في الفترة الأخيرة الإعلان عن عروض غير حقيقية، وغير موجودة فعلياً، فالأسعار مرتفعة للغاية، والعروض إن وجدت أصلاً غير سارية على معظم الرحلات، أو تسري بخصومات ضئيلة لا تتعدى الـ100 درهم.

وطالبت بسياسة الشفافية في توضيح تفاصيل العروض، والكشف عن شروط الاستفادة منها.

شروط وسياسات

إلى ذلك، قال المدير العام لـ«شركة الياسمين للسفر والسياحة»، صلاح خالد سالم، إن شركات الطيران تضع شروطاً وسياسات معينة للعروض التي تطرحها، ما يجعل الاستفادة من الخصومات الخاصة بالعرض أمراً صعباً لعدد كبير من المسافرين.

وأشار سالم إلى شركات طيران تشترط مثلاً وجود حد أدنى للإنفاق على شراء التذاكر، للحصول على الخصم، لافتاً إلى أن هذا الحد الأدنى يكون مرتفعاً في أحيان، ويستلزم شراء عدد كبير من تذاكر السفر.

وتابع: «تطرح شركات طيران أحياناً عروضاً على عدد محدود من المقاعد، كما تحدد وقتاً قصيراً للغاية للاستفادة من هذه العروض»، مشيراً إلى أنه ونتيجة للضغط الشديد على مواقع الحجز، تنفد هذه المقاعد في دقائق معدودة، ويتبقى بعدها المقاعد الأعلى سعراً، التي تكون بفروق كبيرة عن أسعار تذاكر العرض.

ولفت كذلك إلى عروض تكون على رحلات محددة، من حيث التوقيت، مثل رحلات الفجر، لرفع معدلات الإشغال عليها، بينما تظل بقية الرحلات خارج العروض، وبالأسعار المرتفعة نفسها، كما تشترط بعض العروض أن يكون الوزن قليلاً للغاية، وهو أمر لا يناسب بعض المسافرين.

ودعا سالم المسافرين إلى المقارنة بين أسعار التذاكر لدى شركات طيران مختلفة قبل الحجز، للتحقق من جدية العرض، والانتباه إلى الشروط الخاصة بالعروض جيداً قبل الحجز، للتحقق من مدى مناسبتها للمسافر مثل مواعيد الرحلات ووزن الحقائب.

خصومات محددة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة نيرفانا للرحلات والخدمات اللوجستية»، عمر العلي، إن شركات طيران تطرح عروض خصومات على عدد محدود من المقاعد، وبالتالي تنفد سريعاً، ليعود السعر كما كان على بقية المقاعد دون خصومات.

وأضاف: «تطرح شركات كذلك خصومات بنسب معينة على سعر المقعد فقط، غير شامل التكاليف الأخرى في تذكرة السفر التي تشكل نسبة عالية من سعر التذكرة، مثل الضرائب والنفط، وبالتالي يجد المسافر أن نسبة الخصم أقل من توقعاته بكثير».

ودعا العلي المتعاملين إلى المقارنة بين أسعار التذاكر لدى أكثر من شركة طيران، فضلاً عن الحجز من مواقع إلكترونية معروفة، أو من مواقع شركات طيران ومكاتب سفر وسياحة يمكن الوصول إليها بسهولة، والبعد عن المواقع الإلكترونية المجهولة، لافتاً إلى أن متعاملين تعرضوا للاحتيال، وواجهوا مشكلات عدة، نتيجة إغراء مواقع حجز مجهولة، تتحدث عن خصومات كبرى في تذاكر طيران.

شركتا سياحة تنصحان بقراءة الشروط جيداً، والمقارنة السعرية، والحجز من مواقع معروفة.