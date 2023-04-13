28.7 مليار درهم تمويلات قدمتها البنوك للأفراد في عام

قدمت البنوك العاملة في الدولة تمويلات للأفراد بقيمة 28.7 مليار درهم خلال فترة عام، ممتدة ما بين يناير 2022 ويناير 2023، وهي أعلى مستوى سجلته خلال فترة 12 شهراً على مدار الأعوام الستة الماضية، ما يعكس نمواً كبيراً في الطلب.

وتشمل تمويلات الأفراد: القروض الشخصية وتمويل شراء السيارات وبطاقات الائتمان، بجانب قرض بناء مسكن.

وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن الرصيد الإجمالي لبند تمويلات الأفراد بلغ في نهاية يناير الماضي 377.8 مليار درهم، مقارنة بـ349.1 مليار درهم نهاية يناير 2022 بنمو سنوي 8.2%.

وقدمت البنوك خلال يناير الماضي منفرداً تمويلات للأفراد بقيمة ثلاثة مليارات درهم، تعادل نمواً شهرياً نسبته 0.8%، مقارنة برصيد ديسمبر من هذا البند الذي سجل 374.8 مليار درهم.

وبحسب مسح الائتمان الصادر عن المصرف المركزي، أخيراً، يتوقع أن يواصل الطلب على قروض الأفراد نمواً متزايداً بدعم من زيادة حركة التوظيف وارتفاع معدلات الأجور، فضلاً عن عودة الزخم للأنشطة الاقتصادية والتعافي التام من جائحة «كورونا».

وخلال فترة عام محل المقارنة، قدمت البنوك تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة بقيمة 27.6 مليار درهم، حيث بلغ الرصيد الإجمالي بنهاية يناير الماضي 799.3 مليار درهم، مقارنة بـ771.7 مليار درهم نهاية يناير 2022 بنمو سنوي نسبته 3.6%.

وأوضحت بيانات أخرى أن قيمة التحويلات المالية التي تمت من خلال نظام التحويلات التابع للمصرف المركزي، سواء للبنوك أو العملاء خلال يناير الماضي، بلغت 1.215 تريليون درهم، مقارنة بـ864.7 مليار درهم في يناير 2022، بزيادة قيمتها 350.3 مليار درهم وبنمو نسبته 40.5%.

وبلغت قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها عبر نظام «المركزي» أيضاً، خلال شهر يناير الماضي، 98 مليار درهم لعدد 1.8 مليون شيك، فيما بلغت السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال الشهر ذاته 17 مليار درهم قابلها إيداعات بقيمة 14 مليار درهم.

استثمارات البنوك

أظهرت بيانات، صادرة عن المصرف المركزي، أن إجمالي استثمارات البنوك بلغت 536.2 مليار درهم، بنهاية يناير الماضي، مقارنة بـ469.4 مليار درهم نهاية يناير 2022، بزيادة سنوية قيمتها 66.8 مليار درهم ونسبتها 14.2%.

وتشمل هذه الاستثمارات سندات دين وأسهم وسندات محفظة حتى تاريخ الاستحقاق، إضافة إلى استثمارات أخرى.

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تريليون درهم التحويلات عبر البنوك، خلال يناير بنمو 40.6%.