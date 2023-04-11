مساهمو «ديوا» يوافقون على توزيعات بـ 4.77 مليارات درهم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA)، موافقة مساهمي الشركة على دفع توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 4.77 مليارات درهم للمساهمين المسجلين بتاريخ أقصاه 20 أبريل 2023، إذ وافق المساهمون على دفع أرباح بقيمة 3.1 مليارات درهم عن النصف الثاني من عام 2022، كما وافقوا على دفع أرباح خاصة لمرة واحدة بقيمة 1.67 مليار درهم. وأوضحت أن الموافقة تمت في الجمعية العمومية للهيئة التي عُقدت حضورياً في فندق «العنوان بوليفارد دبي»، وكذلك عن بُعد، في 10 أبريل 2023.

أرباح مجزية

وأوضحت «ديوا» أنه بالنسبة للمساهمين الذين يستثمرون في أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي قبل تاريخ سجل توزيعات الأرباح في 20 أبريل 2023 (مع آخر تاريخ استحقاق في 18 أبريل 2023)، فإن نسبة العائد خلال الـ12 شهراً التالية تبلغ 6.3% على أساس سعر السهم وقت الاكتتاب العام الأولي بقيمة 2.48 درهم للسهم.

وأضافت أنه وبناءً على الإطار الزمني لفترة التسوية، الذي يبلغ يومين، يجب أن يكون المساهم مقيداً في سجل أسهم الهيئة بتاريخ 18 أبريل 2023 للحصول على الأرباح.

رؤية القيادة

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، مطر حميد الطاير: «بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصبحت دولة الإمارات قطباً عالمياً للاقتصاد الأخضر، ورسخت دبي مكانتها كمركز للتجارة والمال والسياحة».

وأضاف: «تؤدي هيئة كهرباء ومياه دبي دوراً محورياً في ضمان مواكبة البنية التحتية في دبي للطلب المتزايد على الطاقة والمياه، وأسهمت جهودنا الحثيثة في تعزيز سجل دبي الحافل بالإنجازات، ورسخت مكانتها الريادية على المستوى العالمي، لاسيما في التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة».

ولفت إلى أن الهيئة حققت في عام 2022 أفضل أداء مالي سنوي مُجَمَّع ومستقل في تاريخها التشغيلي، وزادت إجمالي توزيعات الأرباح لمساهميها على عام 2022 إلى 9.9 مليارات درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 60% على سياسة الحد الأدنى لتوزيع الأرباح السنوية للشركة.

وتابع الطاير: «تعكس إنجازاتنا نظام الحوكمة العالمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والكفاءة والاستدامة والابتكار، وتدعم استراتيجيتنا للاقتصاد الدائري جهودنا المستمرة لتحسين استخدام الموارد وتعزيز القيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والاستدامة، حيث نعتمد العديد من السياسات والخطط التي تنسجم مع الاستراتيجيات الوطنية الطموحة».

عائدات استثنائية

من جهته، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نلتزم في الهيئة تحقيق التميز والنمو المستدام انسجاماً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، واستضافة الدولة أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي، ألا وهو الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) خلال العام الجاري، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

وتابع: «كما نعمل على تحقيق توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية».

ولفت الطاير إلى أن 2022 كان عاماً محورياً بالنسبة لهيئة كهرباء ومياه دبي، إذ تحولت إلى شركة مساهمة عامة، وتم إدراجها في سوق دبي المالي في أبريل، لتصبح أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي، من حيث القيمة السوقية.

وتابع: «حققت الهيئة نتائج قياسية في 2022، وارتفع هامش أرباحها الإجمالية والتشغيلية والصافية مقارنة بعام 2021، وحققت صافي أرباح مُجَمَّعة بقيمة ثمانية مليارات درهم خلال عام 2022، بزيادة قدرها 23% على عام 2021».

وقال: «وعدت الهيئة بتوزيع أرباح للمساهمين بقيمة 6.2 مليارات درهم عن عام 2022، وقد تجاوزت هذه القيمة بتوزيعات أرباح للمساهمين بقيمة 9.9 مليارات درهم، لتعكس هذه النتائج المتميزة نجاح الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها وفق نظام حوكمة عالمي المستوى، إضافة إلى التزامنا الراسخ بالكفاءة التشغيلية والابتكار وسعادة المتعاملين، فضلاً عن تحقيق عائدات استثنائية للمساهمين».

• توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين بتاريخ أقصاه 20 أبريل 2023.