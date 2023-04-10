الذهب يتراجع دون 2000 دولار للأونصة

تراجعت أسعار الذهب، خلال تداولات اليوم، وخسرت نحو 10 دولارات في المعاملات الفورية لتهبط دون حاجز 2000 دولار للأونصة.

وبحلول الساعة 12:50 ظهراً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.51 في المائة أو ما يعادل 10.18 دولار ليصل إلى 1997.71 دولار للأونصة.

ونزلت عقود الذهب، تسليم يونيو 2023، بنسبة 0.68 في المائة، أو ما يوازي 13.8 دولار، لتصل إلى 2012.55 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.34 في المائة إلى 25.08 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.13 في المائة إلى 1464.03 دولارا، وزاد البلاتين 0.03 في المائة إلى 1017.1 دولار.