«دبي الدولي» أكبر مطار في العالم للعام التاسع على التوالي

كشف التقرير السنوي للمجلس العالمي للمطارات أن مطار دبي الدولي حافظ على مركزه الأول كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، خلال العام الماضي، وذلك للعام التاسع على التوالي.

وبحسب المجلس، ارتفع إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي، خلال عام 2022، بنسبة 127% إلى أكثر من 66 مليون مسافر، مقارنة بـ29.1 مليون مسافر في عام 2021.

وحلّ مطار «لندن هيثرو» في المركز الثاني مسجلاً 58.2 مليون مسافر، تلاه مطار أمستردام وباريس في المركزين الثالث والرابع، بنحو 51 و48 مليون مسافر لكل منهما على التوالي.

ومن حيث إجمالي أعداد المسافرين (الركاب الدوليين والمحليين)، جاء «دبي الدولي» في المركز الخامس، فيما تصدرت أربعة مطارات أميركية المراكز الأولى بدعم من حركة السفر داخل سوق الولايات المتحدة.

تعافي

وذكر المجلس أن حركة المسافرين في أكبر 10 مطارات حول العالم، خلال العام الماضي، إشارة إلى استمرار تعافي قطاع النقل الجوي، مضيفاً: «تشير الأرقام الأولية إلى أنه مع استئناف السفر الدولي، وصلت حركة الركاب العالمية لعام 2022 إلى ما يقرب من سبعة مليارات مسافر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 53.5% عن عام 2021، شكلت نسبة 73.8% عن نتائج عام 2019 قبل جائحة (كورونا)».

وأوضح المجلس أن أكبر 10 مطارات من حيث إجمالي حركة الركاب، والتي تمثل 10% من حركة المرور العالمية، شهدت مكاسب بنسبة 51.7% زيادة عن عام 2021 شكلت نسبة 85.9% من إجمالي أعداد المسافرين في عام 2019.

وقال المدير العام للمجلس العالمي للمطارات، لويس أوليفيرا، إن «حركة المسافرين في أكثر 10 مطارات ازدحاماً، تعكس مرونة صناعة المطارات والطيران، وحرص المسافرين على السفر الجوي».

أداء متميز

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث، بخصوص حفاظ مطار دبي الدولي على صدارة قائمة أكثر المطارات الدولية ازدحاماً: «سعيدون بتصدرنا قائمة أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم للسنة التاسعة على التوالي، وهي النتيجة المتوقعة نظراً إلى الأداء المتميز الذي حققه مطار دبي الدولي خلال عام 2022، وكذلك الزيادة في حركة السفر خلال الربع الأخير من العام نفسه».

وأضاف غريفيث: «شهد قطاع السفر الجوي ارتفاعاً ملحوظاً في حركة السفر عالمياً عام 2022، وجاء هذا الإنجاز الذي حققه مطار دبي الدولي نتيجة التخطيط والتنسيق المتواصل والأداء المتميز من قبل جميع الفرق ومختلف الشركاء الاستراتيجيين، وهو ما يميزنا كمجتمع واحد في مطارات دبي».

تعاون

وتابع غريفيث: «بفضل هذا التأهب والاستعداد بالتعاون مع شركائنا، تمكنا من استيعاب الزيادة السريعة في حركة السفر، مع الحرص على تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن توفير تجربة سفر سلسة واستثنائية لجميع ضيوفنا المسافرين، الذين وصل عددهم إلى 66 مليون مسافر خلال العام المنصرم».

وقال: «في الوقت الذي نحتفل فيه بهذا الإنجاز، يبقى تركيزنا منصباً على الاستمرار في الحفاظ على مكانة مطار دبي الدولي على رأس قائمة أكثر المطارات الدولية ازدحاماً، وأفضل مطار في العالم من قبل المسافرين».

المرة الأولى

استطاع مطار دبي الدولي، إزاحة نظيره «لندن هيثرو» عن المركز الأول في أعداد الركاب الدوليين خلال عام 2014، وذلك للمرة الأولى في التاريخ، بعدما احتفظ المطار البريطاني بالصدارة منذ بدء نشاط النقل الجوي التجاري في العالم.

وتشير توقعات أولية لمؤسسة مطارات دبي إلى أن تصل حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، خلال العام الجاري، إلى نحو 78 مليون مسافر، لاسيما في ظل استضافة دبي العديد من الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى، بما فيها معرض دبي للطيران، ومؤتمر «كوب 28».

• 127% ارتفاعاً في أعداد المسافرين عبر مطار دبي إلى 66 مليون مسافر خلال 2022.