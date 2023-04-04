على أساس شهري.. حسابات جديدة للمستثمرين في سوق دبي المالي تقفز 89.4% خلال مارس

ارتفعت أعداد الحسابات الجديدة التي سجلتها شركات الوساطة في سوق دبي المالي خلال مارس 2023، على أساس شهري، بنسبة 89.4% إلى 6591 حساباً، مقارنة مع 3436 حساب في فبراير من العام 2023.

واستحوذت 6 شركات وساطة على 88.7% تقريبُا من إجمالي عدد حسابات التداول الجديدة في سوق دبي المالي في شهر مارس 2023، بما يعادل 5770 حساباً، وهي «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 2388 حساباً من 524 حساباً فقط في نهاية فبراير الماضي.

تلاها شركة «الرمز كابيتال» ب 1139 حساباً من 500 حساباً، ثم «الدولية للأوراق المالية» بـ 705 حساباً من 299 حساباً.

تلاها شركة «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» ب 599 حساباً من 439حساباً، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» ب 518 حساباً من 472حساباً، ثم «المشرق للأوراق المالية» ب 421 حساباً من 446 حساباً.

يشار إلى أنه على أساس سنوي، سجلت تلك الحسابات الجديدة ارتفاعا بنسبة 50% تقريبًا مقارنة مع 4401 حساب في مارس من العام 2022.

وأما على أساس ربعي سنوي، سجلت تلك الحسابات الجديدة ارتفاعا بنسبة 52% تقريبًا لتصل إلى 13109 حسابًا جديدًا مقارنة مع 8627 حساب تداول جديداً في الربع الأول من العام 2022.

ودعم ارتفاع تلك الحسابات الجديدة خلال الشهر الماضي توالي الطروحات الأولية والتي كان أخرها الطرح العام الأولي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية والذي انطلق في 16 مارس 2023، ومن المقرر إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في (أو تقريباً في) 6 إبريل 2023.

وبدعم من توجه المستثمرين نحو الاكتتابات التي شهدتها دبي خلال العام الماضي أيضا، كانت شركات الوساطة في سوق دبي المالي أضافت 50.718 ألف حساباً جديداً للمستثمرين خلال العام 2022.

يذكر أن حسابات التداول الجديدة بين شركات الوساطة تقييس زيادة الإقبال على المشاركة في الاكتتابات الجديدة، إلى جانب مدة استفادة المستثمرين من المزايا التي توفرها هذه الشركات.