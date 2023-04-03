«المركزي» يتوقع انخفاض التضخم خلال العامين الجاري والمقبل

توقع مصرف الإمارات المركزي أن يتراجع مستوى التضخم في الدولة للعامين الجاري والمقبل، بدعم من الزيادة البسيطة في الأسعار، واعتدال مستويات التضخم المستورد.

وأظهر التقرير الاقتصادي للربع الرابع، الذي أصدره «المركزي» أخيراً، أن من المتوقع أن يتراجع التضخم إلى 3.2% خلال العام الجاري، انخفاضاً من 4.8% العام الماضي، فيما ينتظر أن يواصل تراجعه للعام المقبل ليصل إلى 2.8%.

أسباب

وأوضح «المركزي» أن التراجع المتوقع يأتي بسبب الزيادات البسيطة في الأسعار في جميع الفئات، لاسيما الأغذية والنقل والمشروبات، كما أن من المتوقع أن يكون التضخم المستورد معتدلاً، بسبب الاتجاه نحو خفض التضخم في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أنه يتوقع أيضاً أن تسهم الإيجارات والأجور بشكل معتدل في ذلك التراجع، لافتاً إلى أن التوجهات العالمية تشير أيضاً إلى مزيد من الخفض في عام 2024.

وأشار «المركزي» في تقريره إلى أن متوسط التضخم الكلي انخفض خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 4.6%، مقارنة مع تضخم بنسبة 6.5% خلال الربع الثالث من العام ذاته.

التضخم العالمي

وعلى المستوى العالمي، قال المصرف المركزي إن التضخم العالمي في عام 2022 واصل الارتفاع بوتيرة سريعة، إلا أن من المتوقع، وبحسب أحدث توقعات آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي في يناير 2023، أن ينخفض من 8.8% في عام 2022 إلى 6.6% خلال عام 2023، وذلك بسبب التشديد في السياسة النقدية، وضعف الطلب العالمي، وانخفاض الأسعار العالمية للسلع النفطية وغير النفطية.

أسعار الأغذية

وبيّن «المركزي» أنه في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بلغ متوسط مؤشر أسعار الأغذية الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) 132.3 نقطة، منخفضاً بنسبة 2.7% من متوسط 136 نقطة في نهاية الربع الثالث من العام نفسه.

وأوضح المصرف المركزي، أن الانخفاض في مؤشر أسعار الأغذية يعود إلى التراجع الكبير في أسعار الزيوت النباتية، إلى جانب بعض الانخفاضات في أسعار اللحوم والحبوب، لافتاً إلى أنه يقابل هذا الانخفاض جزئياً الزيادات الكبيرة في أسعار السكر ومنتجات الألبان.

وقال إنه بشكل عام انخفض مؤشر الأغذية بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بزيادة نسبتها 5.5% في الربع الثالث من العام ذاته.