«كارفور» تطلق برنامج «مسارات» لتدريب وتوظيف المواطنين

أعلنت سلسلة متاجر «كارفور» المتخصصة في قطاع التجزئة، والتي تملكها وتديرها «شركة ماجد الفطيم» في دولة الإمارات، عن إطلاق برنامج «مسارات»، المبادرة الرامية إلى تحقيق النمو، وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر الإماراتية العاملة في الصفوف الأمامية، وقادة المستقبل، ورؤساء الأقسام والإدارات، ومديري المتاجر.

وأفادت «كارفور» بأن هذه الخطوة تتزامن مع إعلانها عن توظيف أكثر من 1000 إماراتي منذ عام 2021، إذ تواصل «شركة ماجد الفطيم» جهودها لتحقيق هدفها المتمثل في تأمين وظائف إضافية لنحو 3000 إماراتي بحلول عام 2026.

تدريب وإرشاد

وسيتيح برنامج «مسارات» الذي يستفيد من خدمات «أكاديمية تجارة التجزئة» التي أطلقتها «شركة ماجد الفطيم» للموظفين الذين يديرون عمليات «كارفور»، للمتقدمين الإماراتيين المقبولين، الحصول على التدريب والإرشاد والتوجيه من شركاء التعلم الدوليين لـ«شركة ماجد الفطيم للتجزئة».

كما تتماشى المبادرة الجديدة بشكلٍ كامل مع «نافس»، البرنامج المتميز لحكومة الإمارات، الذي يهدف إلى دعم الكوادر الإماراتية، وتمكينها من شغل الوظائف في القطاع الخاص في الدولة، وذلك تحت مظلة برامج ومبادرات «مشاريع الخمسين».

نقطة انطلاق

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «كارفور» في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»، برناردو بيرلويرو: «سيُمكن برنامج (مسارات) آلاف الإماراتيين الموهوبين والطموحين من تحقيق النجاح، من خلال إتاحة فرص التطوير والتدريب المهني وصقل المهارات».

وأضاف: «يمثل البرنامج، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع برنامج (نافس)، حجر الأساس ونقطة انطلاق مميزة وداعمة لإطلاق مسيرة مهنية ناجحة في مجال التجزئة لأكثر من 3000 زميل إماراتي بحلول عام 2026. سنواصل التزامنا بدعم مسيرة نمو وتطوير جميع زملائنا في (كارفور)، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأنهم ثروتنا الحقيقية وأساس نجاحنا».

مراحل البرنامج

ويتضمن برنامج «مسارات» خمس مراحل رئيسة، إذ تشمل المرحلة الأولى المهام والأدوار الموكلة إلى العاملين في الخطوط الأمامية، فيما تغطي المراحل الأخرى الإدارة على صعيد المناطق، بهدف تعزيز الخبرات عبر مختلف الوظائف.

وإضافة إلى تنمية المهارات الأساسية الخاصة بالمهام الوظيفية، سيتم مكافأة المشاركين من خلال حوافز مالية، وإتاحة الفرص أمامهم لتحقيق التقدم في مسيرتهم المهنية.

وأكدت «شركة ماجد الفطيم» أن إطلاق برنامج «مسارات» الجديد، إضافة إلى إطلاق «أكاديمية تجارة التجزئة» الخاصة بالشركة قبل أربع سنوات، يؤكد على مكانة الشركة البارزة كبيئة عمل عالمية رائدة تستقطب وتحتضن المواهب والابتكار. يشار إلى أنه ومنذ إطلاق برنامج «نافس» في سبتمبر 2021، عينت «كارفور» أكثر من 1000 إماراتي في مختلف الوظائف، فيما يمثل المواطنون الإماراتيون حالياً أكثر من 6% من إجمالي القوى العاملة الوطنية لديها.

• «شركة ماجد الفطيم» تسعى إلى تأمين وظائف إضافية لـ3000 إماراتي بحلول 2026.