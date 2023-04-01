إعلان من "طيران الإمارات" يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

قالت شركة "طيران الإمارات" في بيان صحافي نشر باللغة الإنكليزية على موقعها الشبكي، إنها أطلقت حديثاً "Emirates Sealine" ذراعها الجديد لخدمات الرحلات البحرية، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلبية عملاقة بلغت قيمتها مليارات الدولارات لشراء 10 سفن سياحية حديثة.

وتم ارفاق مقطع فيديو بالبيان الصحافي تظهر سفينة سياحية تحمل شعار "طيران الإمارات"، وهي تبحر أمام فندق أتلانتس في دبي.

وأثار الإعلان جدلا بين القراء على مواقع التواصل الاجتماعي، كونه يصادف بتاريخ الأول من أبريل وهو المناسبة التي تعارف الناس عليها على أنها "كذبة أبريل"، إذ اعتبر البعض الإعلان مزحة فيما رجح آخرون أن يكون حقيقياً.

وذكرت الشركة في البيان أنه خلال الأشهر المقبلة، ستقوم طيران الإمارات بتوظيف الآلاف من البحارة والمتخصصين الذين يتمتعون بمجموعة متنوعة من المهارات والخبرات لإدارة العمليات وخدمة الضيوف.

وأضافت أن الرحلة البحرية الأولى ستكون من ميناء دبي في الأول من أبريل 2024، إلى كراتشي، وهي المحطة التي كانت أول وجهة لشركة الطيران في أكتوبر 1985.

واوضحت الناقلة أنه سيتم فتح جداول الرحلات والحجوزات اعتباراً من 31 يونيو، حيث سترسو سفن طيران الإمارات Sealine في موانئ الرحلات البحرية الرئيسية.

وبينت أن أسطول الرحلات البحرية سيضم 4 أنواع من المقصورات، تقدم مستويات متنوعة ومتدرجة من المساحات ووسائل الراحة والرفاهية.