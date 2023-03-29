عمومية «أمريكانا» تقر توزيع 61.42% نقداً

وافقت الجمعية العامة السنوية لشركة أمريكانا للمطاعم العالمية «بي إل سي»، في اجتماعها أمس الثلاثاء، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 61.42%، وبمقدار 0.045 درهم للسهم، عن عام 2022، بما يعادل 380 مليون درهم.

وأوضحت الشركة في إفصاح للبورصة، أن تاريخ توزيع الأرباح سيكون خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.

وأشارت الشركة في الإفصاح ان أحقية الأرباح ستكون يوم 4 إبريل 2023 وذلك لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية يوم التداول الثاني بعد تاريخ الاستحقاق.

كما وافقت العمومية خلال اجتماعها أمس على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 231124 دولاراً (848225 درهماً)، ويشمل ذلك رواتب ومكافآت ونفقات وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على سياسة المكافآت، وميثاق لجنة التدقيق.

وأبرأ المساهمون ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وكذلك ذمة مدققي الحسابات، وتم تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والربع الأول من سنة 2024 وتحديد أتعابهم.

كانت النتائج المالية السنوية لشركة أمريكانا للمطاعم العالمية- "بي إل سي" وشركاتها التابعة، قد أظهرت ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 27.12% في 2022، إلى نحو 972.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 764.69 مليون ريال في 2021.

وبدأ التداول على أسهم أمريكانا المزدوج في "تداول" السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية 12 ديسمبر 2022.