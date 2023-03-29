إيرادات «موانئ أبوظبي» تنمو 41% إلى 5.5 مليارات درهم في 2022

أصدرت مجموعة موانئ أبوظبي تقريرها السنوي المتكامل لعام 2022 لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأفادت المجموعة بأنها وسعت خلال عام 2022، نطاق انتشارها الجغرافي، وعززت الخدمات والعروض المقدمة للمتعاملين، إضافة إلى إطلاق خدمات ملاحية جديدة تهدف إلى تعزيز الربط التجاري العالمي.

وسجلت المجموعة في العام نفسه نتائج تشغيلية قوية، ونتائج مالية قياسية مع نمو الإيرادات بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 5.5 مليارات درهم. كما أبرمت سبع صفقات دمج واستحواذ خلال عام 2022، بقيمة إجمالية بلغت 5.9 مليارات درهم.

وبحسب التقرير، تضم «مجموعة موانئ أبوظبي» قطاعات أعمال متكاملة، تشمل المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والموانئ، والقطاع البحري، واللوجستي، والرقمي، والتي مكّنتها في عام 2022 من الإسهام بنسبة 13% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لدولة الإمارات، وبنسبة 24.1% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبوظبي، كما نجحت المجموعة في توفير أكثر من 373 ألف وظيفة في دولة الإمارات، بحسب تقرير «أوكسفورد إيكونوميكس».

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي، فلاح محمد الأحبابي، إن «المجموعة عززت مكانتها محركاً عالمياً رائداً للتجارة، ومزوّداً متكاملاً للخدمات اللوجستية والتجارية وحلول النقل، بفضل ما حققته خلال عام 2022 من نمو استثنائي على كل الصعد الاستراتيجية والجغرافية والمالية»، لافتاً إلى تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قياسية عززت من ثقة المساهمين الجدد بأداء المجموعة.

وأضاف: «مع استشرافنا مستقبل المجموعة، فإننا نتمتع بوضع قوي وراسخ يدفعنا للمضي وبخُطى ثابتة نحو التوسع العالمي، وتنفيذ خططنا الرامية إلى تحقيق معدلات نمو مطّردة على امتداد قطاعات أعمالنا».