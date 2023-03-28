«مطارات دبي» و«ديوا» تبحثان مستجدات تأهيل مبانٍ لتعزيز كفاءة الطاقة

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، وفداً من مؤسسة مطارات دبي برئاسة الرئيس التنفيذي، بول غريفيث، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الهيئة و«مطارات دبي» في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات في المشروع الذي تنفذه شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، والمملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، لإعادة تأهيل عدد من المباني في «مطارات دبي»، بهدف تعزيز كفاءة الطاقة.



وأشار الطاير إلى أنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة في ترسيخ مسيرة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات، فإن الهيئة تحرص على تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة التي تشاركها الرؤية لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق الحياد الكربوني.

وأثنى الطاير على «مطارات دبي» لتبنيها مفهوم الاستدامة في جميع عملياتها، لافتاً إلى أن الهيئة أسست «الاتحاد إسكو» لتعزيز كفاءة الطاقة في دبي،في وقت نجحت فيه الشركة في إعادة تأهيل ما يقارب 8000 مبنى قائم في دبي.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث: «نفخر في (مطارات دبي) بشراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، في مشروع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، لإعادة تأهيل عدد من المباني في (مطارات دبي) وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة».

وأضاف: «نهدف إلى المساهمة في تحقيق أهداف حكومة دولة الإمارات نحو اقتصاد خالٍ من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050، في وقت تتمثل فيه أولويتنا القصوى في عام 2023 في توفير عمليات مستدامة في وقت نسعى فيه للحفاظ على مكانتنا باعتبارنا المؤسسة المشغلة لأكثر المطارات ازدحاماً في العالم».

يشار إلى أن «الاتحاد إسكو» ركبت نظاماً للطاقة الشمسية في المبنى رقم (2) بمطار دبي الدولي، ويعد أكبر نظام من نوعه ضمن مطار دولي على المستوى الإقليمي.

