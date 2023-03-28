انضمام 3 جهات صحية إلى «القيمة الوطنية المضافة»

وقعّت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة تفاهم مع كل من دائرة الصحة ـ أبوظبي، و«مجموعة بيور هيلث»، و«شركة رافد للمستلزمات الطبية»، للانضمام إلى برنامج «القيمة الوطنية المضافة» الذي تشرف على تنفيذه الوزارة كأحد «مشاريع الخمسين».

وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعت بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، ورئيس دائرة الصحة ـ أبوظبي، منصور إبراهيم المنصوري، ستتمكن الجهات الثلاث من استخدام معيار «القيمة الوطنية المضافة» كميزة تفضيلية في جميع أنواع المشتريات والعقود للسلع والخدمات، كما ستعمل الجهات الموقعة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على طلب شهادة البرنامج من الموردين الفائزين في المناقصات المطروحة، كما تتعاون على تنفيذ البرنامج وفق المعايير المعتمدة لدى الوزارة، التي ستوفر أيضاً البرامج التدريبية وتأهيل الكوادر البشرية لتطبيق البرنامج لدى دائرة الصحة في أبوظبي و«رافد»، إضافة إلى تشكيل فريق عمل مشترك لتقييم ومناقشة متطلبات تنفيذ البرنامج، وتوفير الدعم الفني اللازم.

وقال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي: «بلغ إنفاق الشركات المنضمة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة في الاقتصاد الوطني نحو 53 مليار درهم خلال عام 2022»، لافتاً إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين القطاع الصناعي، والارتقاء بأدائه وضمان استدامته من خلال زيادة القيمة المضافة للصناعات والخدمات الوطنية، وتحقيق فوائد اقتصادية وزيادة الإنفاق الحكومي وإنفاق الشركات الكبرى في الاقتصاد الوطني.