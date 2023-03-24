«إينوك» تكشف عن استراتيجية نمو طويلة الأجل

كشفت مجموعة «إينوك»، أمس، عن استراتيجيتها طويلة الأجل للنمو، بهدف تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الموثوقة والآمنة والمستدامة محلياً وعالمياً، وذلك بعد تسجيل المجموعة في عام 2022 أفضل أداء في تاريخها من النمو الممتد على ثلاثة عقود.

وأوضحت «إينوك» أن الاستراتيجية الجديدة تستند إلى خمس ركائز، تشمل: التطوير الاستباقي، تطوير الأصول، العميل أولاً، تكامل سلسلة القيمة والنمو، وحلول الطاقة المتنوّعة.

وأضافت أن تنفيذ الاستراتيجية سيكون بالتركيز على الكفاءات التشغيلية والتعاون وتطبيق تقنياتها الرقمية.

وفي إطار ركيزة التطوير الاستباقي، ستعمل المجموعة التي سجلت زيادة بنسبة 60% في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقارنة بعام 2021، على تعزيز الكفاءات في مختلف عملياتها وإجراءاتها لإحداث نقلة نوعية في عملياتها التشغيلية وخفض التكاليف. وستعمل على مراقبة أعمالها لتعزيز تنافسيتها وخلق قيمة طويلة الأمد في الاقتصاد الإماراتي.

وبالنسبة لركيزة تطوير الأصول، ستعمل المجموعة على تنمية قدراتها الشاملة بصورة تحقق الربحية المستدامة، بدءاً من مصفاتها إلى محطاتها ومتاجرها للبيع بالتجزئة، بغية تعزيز القيمة المحُققة في عملياتها كافة.

ومن خلال ركيزة العميل أولاً، ستقدم «إينوك» مزيداً من المبادرات لخدمة العملاء وتوسيع أعمال متاجر التجزئة، عبر تعزيز التزام المجموعة بالابتكار وتزويد العملاء بتجربة ترقى لطموحاتهم.

وانسجاماً مع رؤية المجموعة المستمرة لترسيخ ثقافة «إينوك واحدة»، ستمهد ركيزة تكامل سلسلة القيمة والنمو الطريق أمام فرص التعاون للعمل كفريق واحد عبر كامل سلسلة القيمة، لتعزيز التوازن بين العرض والطلب، وتحسين التداول المدعوم بالأصول، وإطلاق مشروعات تحويلية.

وستسهم الركيزة الخامسة حلول الطاقة المتنوّعة، بتحقيق رؤية «إينوك» المستدامة لمواكبة الطلب على الطاقة النظيفة مستقبلاً.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن «أهدافنا العملية المدمجة في إطار عمل الركائز الاستراتيجية الخمسة، تتجسد في التوجه الاستراتيجي الذي تعتمده مجموعتنا في مرحلتها الجديدة من النمو».