أفضل خيارات التمويل العقاري لمواطني الدولة

لا شك أن امتلاك منزل هو أحد أهم الأهداف التي يسعى إليها الكثيرون فهو الإستثمار المضمون والمكان الخاص الآمون يعيش فيه الإنسان بكل راحة وطمأنينة مع أحب الناس إليه. وقد منح الله تعالى دولة الإمارات قيادة حكيمة تسهر على راحة المواطن وتذلل الصعاب في سبيل أن ينعم كل مواطن بمنزل أحلامه الذي يستحق ويظهر ذلك جليًّا في رعاية الدولة وتشجيعها لعدد كبير من برامج تمويل الاسكان للمواطنين لتوفير تمويل عقاري سهل وميسر للإماراتيين في جميع أرجاء البلاد.

فما هو التمويل العقاري؟ والفارق بين التقليدي منه والإسلامي؟

يقصد بالقرض العقاري التقليدي اقتراض العميل لمبلغ من المال من البنك بغرض شراء أو بناء عقار على أن يتم سداد هذا المبلغ في صورة قسط شهري للبنك وفي التمويل العقاري التقليدي يتكون القسط الشهري من جزئين، جزء لسداد أصل القرض وجزء إضافي يسمى الفائدة وهو ربح البنك من عملية التمويل حيث تختلف معدلات الفائدة على القرض العقاري من فترة إلى أخرى حسب ظروف السوق والاقتصاد عموما.

أما في التمويل العقاري الإسلامي فيقوم البنك بشراء العقار ثم تأجيره للعميل على أن يدفع العميل للبنك قسطًا شهريًا يتكون من جزئين، جزء كقيمة إيجار وجزء لشراء حصة إضافية من العقار، وبهذا يشتري العميل العقار من البنك تدريجيًا مع كل قسط شهري، وعندما يكمل العميل شراء كامل حصة العقار يقوم البنك بتحويل ملكية العقار رسميًا إلى العميل. ويتميز التمويل العقاري الإسلامي بأن كلا البنك والعميل هما شريكان في العقار وبالتالي لا يتحمل العميل كامل المخاطر بمفرده، مما يحمي العميل من الخسارة الشديدة في حال تقلب الاقتصاد أوسوق العقارات.

كيف تختار التمويل العقاري المناسب لك؟

هناك العديد من البنوك وشركات التمويل في الإمارات والتي تقدم عروضًا مختلفة للراغبين في امتلاك عقار، وللمقارنة بينها للحصول على أفضل تمويل عقاري يناسبك تأكد من مقارنة معدل النسبة السنوي وكلفة الأجل حيث أنهما يحددان التكلفة الكلية للتمويل الذي ستحصل عليه.

قم بمناقشة المستشار الائتماني الخاص بجهة التمويل والتأكد من الفهم الكامل لجميع بنود عرض التمويل، كما يجب التأكد من اختيار فترة سداد تناسب قدراتك المالية، من الجيد أيضًا استشارة مختصين ماليين محايدين لمساعدتك على مقارنة عروض التمويل، وأخيرًا وليس آخرًا قم بدراسة برامج التمويل العقاري للمواطنين الإماراتيين والتي ترعاها الدولة والتي تعد في الغالب أفضل خيارات التمويل العقاري وأكثرها أمانًا.

أفضل خيارات التمويل العقاري للإماراتيين

كما ذكرنا فهناك العديد من الخيارات المتاحة، وهي لا تقتصر فقط على تمويل شراء منزل للمواطنين بالإمارات بل تمتد أيضًا إلى تمويل الصيانة أو توسعة منزل قائم أو حتى التمويل لشراء أرض سكنية، فمهما كانت احتياجاتك الحالية ستجد البرنامج الذي يناسبك.

ولعل أهم وأبرز خيارات تمويل السكن لمواطني الإمارات هى برنامج الشيخ زايد للإسكان وبرنامج محمد بن راشد للإسكان وبرنامج هيئة أبوظبي للإسكان، وفيما يلي نبذة قصيرة عن كل منها.

قرض هيئة أبوظبي للإسكان

تهدف هيئة أبوظبي للإسكان إلى توفير مسكن مناسب لجميع مواطني إمارة أبوظبي ومنطقة العين وفقًا لاحتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة، وتتضمن خيارات التمويل العقاري للإماراتيين في إمارة أبوظبي منحًا لأراضٍ سكنية وتمويلا لشراء أو بناء مسكن وكذلك قروضًا لصيانة أو توسعة مسكن قائم.

وتقدم هيئة أبوظبي للإسكان قرض الإسكان للمواطنين حصريا من خلال بنك أبوظبي الأول والذي يقدم لمستفيدي الهيئة قرضاً سكنياً لشراء أو بناء منزل بقيمة تصل إلى 2 مليون و250 ألف درهم بشروط تسديد ميسرة، حيث تتكفل الهيئة بدفع كامل فوائد القرض في حين يدفع المستفيد أصل القرض فقط بشروط ميسرة، يجدر بالذكر أن بنك أبوظبي الأول هو البنك الوحيد في إمارة أبوظبي والذي يقدم التمويل العقاري للمواطنين بالشراكة مع هيئة أبوظبي للإسكان.

شروط هيئة أبوظبي للإسكان

يمكن لمواطني إمارة أبوظبي ومنطقة العين الحصول على قرض بناء مسكن بدون فوائد بشرط أن يكون المواطن مقيمًا في الدولة بشكل مستمر وبلغ من العمر 22 سنة وألا يكون قد حصل على منحة أو قرض سكني من جهة حكومية أخرى.

برنامج الشيخ زايد للإسكان

يقدم برنامج الشيخ زايد للإسكان منحًا مجانية بالكامل وهي عبارة عن منزل حكومي متكامل أو منحة مالية مجانية بقيمة تصل إلى 800 ألف درهم، كما يقدم البرنامج تمويلاً عقاريًا يسمح للمستفيد بشراء أو بناء مسكنه الخاص بقيمة تصل إلى 800 ألف درهم.

يتم تقديم التمويل العقاري بالشراكة مع عدد من أهم بنوك التمويل العقاري للمواطنين في الامارات وهي مصرف الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الأول، حيث توفر هذه البنوك مع هذا القرض إمكانية الحصول على تمويل إضافي سكني متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

شروط برنامج الشيخ زايد للإسكان

يتميز برنامج الشيخ زايد للإسكان بمرونة شروطه وتركيزه على الفئات المستحقة للدعم لضمان حصول كل أسرة إماراتية على مسكن جيد يناسب تطلعاتها، ومن أهم الشروط العامة للتقديم في البرنامج أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية الإماراتية وغير مالك لمنزل ملائم، ومسؤولاً عن أسرة (ويستثنى هنا من كان معاقًا أو كبيرًا في السن أو يتيمًا).

كما يمكن للمرأة الإماراتية التقدم بطلب إذا كانت أرملة أو مطلقة ولها أبناء أو إذا كانت فاقدة لوالديها.

برنامج مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

توفر مؤسسة محمد بن راشد قرض الإسكان لمواطني إمارة دبي سواء لشراء منزل جاهز، أو لبناء منزل، وقرض صيانة وتوسعة لمنزل موجود.

ويمكن للمستفيد الحاصل على موافقة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الحصول على تمويل عقاري إسلامي من أحد شركاء المؤسسة وهي بنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول ومصرف الإمارات الإسلامي، حيث تقوم المؤسسة بدفع كامل نسبة أرباح القرض بينما يدفع المستفيد أصل القرض فقط وبشروط سداد ميسرة.

شروط قرض محمد بن راشد للإسكان

للحصول على قرض قيمته مليون درهم كحد أقصى من أحد شركاء المؤسسة يشترط أن يكون المتقدم إماراتي الجنسية ويحمل جواز سفر وخلاصة قيد صادرة من إمارة دبي، كما يشترط أن يكون دخل المتقدم ما بين 15,000 و 100,000 درهم شهريًا، وألا يتعدى الاستقطاع الشهري لقرض الإسكان 15% من الدخل الشهري للمتقدم.

خاتمة القول

أشرنا فيما سبق لأبرز خيارات تمويل شراء منزل للمواطنين الإماراتيين، حيث تعتمد كيفية اختيار التمويل العقاري المناسب على عدة عوامل، أهمها الحالة الاجتماعية والدخل الشهري والإمارة التي ترغب في السكن بها، وللتعرف أكثر على الفرص المتاحة لك، تواصل مع تلك المؤسسات إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، ثم قم بتقديم طلب الحصول على القرض السكني المناسب لك.