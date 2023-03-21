مسؤولون: إطلاق منصة "04" يأتي انعكاساً لاهتمام القيادة بضرورة الإصغاء إلى نبض المتعاملين

عبد الله محمد البسطي:

"المنصة تتيح ميزة تفاعلية تجعل المتعامل قريباً من أصحاب القرار وأكثر قدرة على إيصال مقترحاته وأفكاره وآرائه التطويرية"

حمد المنصوري:

"المنصة تجسد مفهوم الحكومة الشاملة والمتكاملة .. والرمز (04) أصبح عنواناً لمدينة أصبحت منارة إلهام للعالم ونموذجاً في الاستباقية وصنع المستقبل"

إيمان السويدي:

"منصة "04" تشكل إحدى أهم الممكنات للجهات الحكومية لتوفير تجربة رقمية للمتعاملين ووضع احتياجاتهم وتوقعاتهم في قلب عمليات التحسين المستمر"

المكتب الإعلامي لحكومة دبي- 21 مارس 2023: أشاد مسؤولون بإطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للمنصة الموحدة بين حكومة دبي ومتعامليها "04"، تعزيزاً لمشاركة المتعاملين في تحسين الخدمات، بما يتوافق مع سياسة خدمات 360 التي تضع المتعاملين في قلب عملية تطوير الخدمات الحكومية، مؤكدين أن إطلاق منصة 04 يأتي انعكاساً لاهتمام القيادة الرشيدة بضرورة الإصغاء إلى نبض المتعاملين بهدف إشراكهم في تطوير الخدمات والسياسات الحكومية، انسجاماً مع مقتضيات السعادة القائمة على التفاعل المجتمعي والشراكة الشاملة، وتحقيق أعلى معايير الجودة في أداء العمل الحكومي وتقديم الخدمات، ما يسهم بتعزيز صورة حكومة دبي كواحدة من أفضل الحكومات وأكثرها تقدّماً وشفافية على مستوى العالم.

نهج للريادة

وأكّد عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن منصة "04" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تأتي لتؤكد على نهج الريادة الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف تحقيق أعلى معايير الجودة في أداء العمل الحكومي وتقديم الخدمات، ويسهم بتعزيز صورة حكومة دبي كواحدة من أفضل الحكومات وأكثرها تقدّماً وشفافية على مستوى العالم.

وأضاف: "تهدف منصة "04" إلى تمكين المتعاملين لإشراكهم في عمليات التحسين والتطوير المستمرة، ولاسيما أن المنصة تتيح ميزة تفاعلية تجعل المتعامل قريباً من أصحاب القرار، وأكثر قدرة على إيصال مقترحاته وأفكاره وآرائه التطويرية، بما يعزز إشراك المتعاملين في تحسين الخدمات والارتقاء بها لتلبي طموحات المتعاملين بل وتفوق توقعاتهم".

وتوجه البسطي بالشكر للجهود التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية التي تعاونت لإنجاح هذه التجربة المتقدمة، وخاصة هيئة دبي الرقمية، ومساهماتها في تطوير المنصة وتعزيزها بآليات جمع وتنظيم البيانات، كما أعرب عن تقديره لجميع الجهات الحكومية التي ستعمل على متابعة الاقتراحات والحرص على الاستجابة للمتعاملين من خلال تحسين تجربتهم ومتابعة التطوير المستمر للأداء.

بوابة واحدة توفر تجربة موحدة

ومن جانبه، قال حمد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية: "يأتي إطلاق منصة 04 بالتعاون بين هيئة دبي الرقمية ومركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي انعكاساً لاهتمام القيادة الرشيدة بضرورة الإصغاء إلى نبض المتعاملين بهدف إشراكهم في تطوير الخدمات والسياسات الحكومية، انسجاماً مع مقتضيات السعادة القائمة على التفاعل المجتمعي والشراكة الشاملة. وينطوي اسم هذه المنصة على أهمية استثنائية، إذ إن الرمز (04) أصبح عنواناً لمدينة أصبحت منارة إلهام للعالم ونموذجاً في الاستباقية وصنع المستقبل. عبر هذه المنصة يتجسد مفهوم الحكومة الشاملة والمتكاملة، حيث إن 40 جهة حكومية ستكون على تواصل مع جمهور المتعاملين عبر قناة واحدة، الأمر الذي يسهّل عمليات التوثيق والتتبع ومتابعة مسار الاتصال بالإضافة إلى توفير البيانات بشكل شمولي وتحليلها لتوفير معلومات تسمح للمسؤولين باتخاذ القرارات الصحيحة للمستقبل".

نقلة نوعية

من جانبها قالت إيمان السويدي مدير أول لمركز نموذج دبي: "تعلمنا من قيادتنا ضرورة ترسيخ التعاون بين فرق الجهات الحكومية والعمل كفريق واحد لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية في دبي وعلى المستويات كافة، من خلال رفع كفاءة الخدمات، وزيادة التركيز على المتعاملين، وهو النهج الذي أتى بثماره في مسيرة تطوير الخدمات الحكومية لتلبية التوقعات".

وأضافت السويدي: "تشكل منصة "04" إحدى أهم الممكنات للجهات الحكومية لتحقيق رؤية سياسة خدمات 360 من خلال توفير تجربة رقمية للمتعاملين ووضع احتياجاتهم وتوقعاتهم في قلب عمليات التحسين المستمر، كما تشكل المنصة نموذجاً للتعاون بين مختلف الجهات الحكومية، مع الاعتماد على الابتكار التكنولوجي الذي عملت عليه هيئة دبي الرقمية في إطار جهودها لتسريع عملية التحوّل الرقمي في الإمارة.