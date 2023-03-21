لتوفير مزيد من خيارات السفر أمام المسافرين عبر شبكتها

أطلقت «شركة الاتحاد للطيران» شراكات داخلية متبادلة مع ثلاث شركات طيران جديدة هي: الخطوط الجوية الفلبينية (PAL)، والخطوط الجوية النمساوية (OS)، وطيران إيرلينك الجنوب أفريقية (4Z)، إضافة إلى إعادة إطلاق شراكات داخلية مع «بيمان بنغلادش»، واتفاقيات شراكة بالرمز مع «طيران سيشل» و«طيران ITA» الإيطالية.

وأفادت الشركة في بيان بأن تلك الاتفاقيات تعني مزيداً من الوجهات ومتابعة الرحلات التي يمكن حجزها عبر تذكرة واحدة على امتداد شبكات خطوط الطيران الشريكة، والقيام بإتمام إجراءات السفر، وتسجيل الأمتعة مرة واحدة في وجهة الانطلاق، حتى لحظة الوصول للوجهة النهائية، واستلام الأمتعة هناك.



وقال الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في «الاتحاد للطيران»، آريك دي، إن من شأن تلك الاتفاقيات الست، سواء «الداخلية» أو «الشراكة بالرمز»، أن تسهل من مسألة السفر أمام الضيوف من مختلف شركات الطيران ذات الصلة، لافتاً إلى أن الشراكة مع الخطوط الجوية النمساوية، ستسهم في توفير إمكانية وصول المسافرين إلى أكثر من 58 وجهة أوروبية عبر فيينا، تشغلها «الاتحاد للطيران» يومياً خلال موسم الصيف، كما تنضم إلى الأعضاء الأربعة الآخرين ضمن «مجموعة لوفتهانزا» الذين لدينا معهم اتفاقيات قائمة سواء عبر شراكة داخلية أو مشاركة بالرمز.

وأضاف: «كما تتيح اتفاقيتنا مع (إيرلينك جنوب أفريقيا) إمكانية توفير رحلات ربط ومتابعة للمسافرين عبر رحلاتنا إلى جوهانسبرغ مع 16 وجهة محلية داخل جنوب أفريقيا، فضلاً عن 25 وجهة إقليمية أخرى، فيما يوفر التعاون مع (الخطوط الفلبينية) إمكانية الوصول إلى 19 وجهة محلية في الفلبين، من بينها سيبو، كاجايان دي أورو، دافاو، وكاليبو، عبر رحلتي (الاتحاد للطيران) اليومية بين أبوظبي ومانيلا».

ومن المقرر أن يتم العمل عبر تلك الاتفاقيات والشراكات الموسعة تدريجياً على امتداد قنوات البيع التابعة لـ«الاتحاد للطيران» خلال الأسابيع المقبلة، ومن بينها موقعها الإلكتروني ووكلاء السفر.