أحمد بن حميد النعيمي يفتتح معرض عجمان للاستثمار العقاري

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، أن «صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، نقل إمارة عجمان، بفضل رؤيته الاستشرافية ونظرته الثاقبة، إلى مستويات عالمية، وجعل منها مركزاً اقتصادياً واستثمارياً تنافسياً، ورسّخ سمعتها كواحدة من أفضل الوجهات للعيش والعمل، والخيار الأمثل لرواد الأعمال والمستثمرين».

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، إن «عجمان شهدت نهضة شاملة على كل الأصعدة، وفي شتى القطاعات، لاسيما القطاع العقاري، وقطعت أشواطاً واسعة في التنمية المستدامة، وحققت إنجازات ومكاسب نوعية، وأصبحت اليوم تحتل مكانة عالمية مرموقة، إذ تعد عجمان الأولى عربياً والخامسة عالمياً في تسجيل الممتلكات، وفق نتائج تقرير سهولة الأعمال الصادر من البنك الدولي».

جاء ذلك خلال افتتاح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي فعاليات النسخة الأولى من معرض عجمان للاستثمار العقاري، الذي تنظمه دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في قاعة الإمارات للضيافة، بمشاركة أبرز شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية بعجمان، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمختصين في المجال العقاري.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، إن «إقامة معرض عجمان للاستثمار العقاري يعكس رؤية القيادة الرشيدة، وتوجهها نحو ضرورة الارتقاء بالمناخ الاستثماري، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري، وتعزيز تنافسيته العالمية»، مؤكداً أن «الاستثمارات العقارية تسجل معدلات تصاعدية، وأرقاماً إيجابية، تعكس قوة وصلابة القطاع العقاري في عجمان، بالنظر إلى ما تتوافر عليه من مقومات وعوامل جذب متنوعة، تشجع المستثمرين المحليين والدوليين، وتعزز ثقتهم بالمناخ الاقتصادي بالإمارة». وأوضح مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، المهندس عمر بن عمير المهيري، أن «معرض عجمان للاستثمار العقاري في نسخته الأولى يشهد مشاركة واسعة من قبل كبرى شركات التطوير العقاري في الإمارة، وتعرض 13 مشروعاً عقارياً استثمارياً، وهو ما يعد فرصة مواتية للراغبين في شراء وتملك عقار في إمارة عجمان»، مؤكداً أن الدائرة حرصت على تنظيم رحلة ميدانية إلى المشروعات العقارية، وذلك لتعريف المستثمرين عن قرب بأبرز الفرص الاستثمارية.