المصرف المركزي يمنح موافقته لأول منصة رقمية للخصم المباشر في الإمارات

منح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي موافقته لأول منصة رقمية لخدمات الخصم المباشر في الإمارات، والتي تزود الدافعين والتجار بحل شامل لتسديد الدفعات المالية المنتظمة.

تم تطوير "دايركت ديبت ماركت بليس" من قبل شركة التكنولوجيا المالية "دايركت ديبت سيستم"، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، لتزويد مقيمي ومواطني دولة الإمارات ببديل قانوني آمن لسداد جميع مدفوعاتهم المتكررة في مكانٍ واحد.

يمكن الوصول إلى السوق من خلال الهوية الرقمية (UAE PASS) فقط، وهو يوفر للمستخدمين راحة البال مع تسهيل جميع المدفوعات من خلال استخدام النظام الأساسي الذي يتم دمجه وتنظيمه من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وأفاد عمير بت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "دايركت ديبت سيستم"، قائلًا: "لقد سعِدنا بحصولنا على الموافقة الرسمية لبدء العمل، ونحن ممتنون للمصرف المركزي وقياداته للسماح لنا بأن نكون جزءًا من أجندة رقمنة سداد المدفوعات في البلاد. لقد تلقينا منذ إطلاقنا الأولي في سبتمبر ردود فعلٍ مذهلة من الشركات التي ترغب في الانتقال إلى مساحة التحول الرقمي والإلكتروني، كما أنه من المقرر أن يقوم تاجرنا الأول بتجربة الدفع عن طريق الخصم المباشر الأولى في مارس 2023".

من المتوقع أن يساعد الخصم المباشر أكثر من 96٪ من الأشخاص الذين يتقاضون رواتب شهرية على تفادي الوقوع في الديون وتنظيم ميزانية رواتبهم بشكل أفضل من خلال الدفع الشهري وتجنب تكدس الشيكات الفصلية. ويمكن للأشخاص تسديد الدفعات المالية المنتظمة بسهولة، مثل الرسوم المدرسية والتأمين والإيجار واشتراكات أندية اللياقة البدنية وغيرها من الخدمات القائمة على الاشتراكات. يتوافق النظام مع لوائح مركز دبي للأمن الإلكتروني حيث يحافظ على بيانات المستخدمين بأمان باستخدام أنظمة وبرامج الحماية الحكومية، والتي تُعد من بين الأفضل في العالم.

وتعد المنصة محايدة للبنوك، مما يعني أنها لا تؤثر على علاقة التاجر بمزود الخدمات المصرفية الخاص به، كما توفر ميزةً إضافية لشركات العقارات من خلال توفير السيطرة على قدرة المستأجرين على إلغاء الخصم المباشر خلال فترة الإيجار. ومع هيكل الرسوم الثابتة الذي تتميز به المنصة، فإنه يمثل حلًا فعالًا من حيث التكلفة لجميع التجار الذين يستخدمون الشيكات أو بطاقات الائتمان لقبول الدفعات.

وتصدر "دايركت ديبت ماركت بليس" تقريرًا رقميًا للدفعات المرتدة للتجار الذين يرغبون في نقل مسألة الدفعات المرتدة إلى محاكم الإمارات، كما يقدم أيضا تسويات رقمية لجميع معاملات الخصم المباشر، مما يوفر الوقت للتجار المشاركين فيه. وتوفر المنصة بيئة آمنة لأي تاجرٍ يرغب في اختبار واجهات برمجة التطبيقات الموحدة ودمج خدمة الخصم المباشر في أنظمة المحاسبة أو إدارة علاقات الزبائن الخاصة به.

واختتم عمير حديثه قائلاً: "تتمثل مهمتنا في تشجيع ثقافة الدفعات المالية المنتظمة بالخصم المباشر لجميع أنواع الدفعات، سواءً كانت كبيرة أو غيرها، وذلك من خلال فرض رسوم منخفضة جدا بالنسبة للتجار وعدم فرض أي رسوم على الدافعين. على الرغم من أن نظام الإمارات للخصم المباشر لديه القدرة على تسيير المدفوعات التي يحركها الدافعون، فإن اتخاذ هذا المسار يشكل تحديًا لا يصدق للتجار لتحديد وتوفيق المدفوعات التي تظهر في بنكهم. إننا نؤمن أنه، والنظر إلى أن الخصم المباشر يعد أداةً لتنفيذ عقود الدفع، فيجب أن يكون للتاجر السيطرة على الشروط، وبالتالي سيتمكن من بدء عملية الدفع بالخصم المباشر والمحافظة على تحكمه فيها. وذلك هو ما يقدمه "دايركت ديبت ماركت بليس" بالضبط".