ربط الإمارات وعُمان بكبل ألياف بصرية بحري جديد

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن شراكتها مع «عُمانتل» العُمانية لتفعيل كبل ألياف بصرية بحري دولي بطول 275 كيلومتراً يربط دولة الإمارات وسلطنة عُمان، وذلك في إطار مشروع يحمل اسم «بوابة عمان والإمارات» (OEG).

وأفادت «دو» في بيان أمس، بأن الشركتين تهدفان من خلال هذا التعاون إلى تلبية الطلب المتزايد على البيانات وزيادة السرعات وتوسيع السعات، بما يسهم في ضمان تجربة أفضل للعملاء، إلى جانب توفير العديد من الخدمات الجديدة والمبتكرة.

وترتبط السلطنة بالإمارات في الوقت الحالي من خلال عدد من الكبلات البحرية ووصلات أرضية، إلا أن نظام كبل «OEG» سيوفر مساراً جديداً بين الدولتين.

وتكمن أهمية مشروع «بوابة عُمان والإمارات» في إيجاد أول ربط إقليمي مباشر من نوعه عبر كبلات الألياف البصرية البحرية بين مركزي بيانات دوليين في المنطقة، وهما مركز «أيكونيكس» Equinix MC1 في بركاء بسلطنة عمان ومركز «داتا مينا» DX1 في دبي بالإمارات.

وسيعزّز هذا الربط عمل الشركات التي تركز على أعمال الجملة وشركات المحتوى وشركات الاتصالات الدولية المستضافة في مركزي البيانات المشار إليهما.

وعلاوة على ذلك، ستتمتع الشركات المستضافة في مركزي البيانات بخدمات اتصالات أفضل وسعات أكبر، وستكون قادرة على ربط نقاط تواجدها (POPs) مباشرةً في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي: «نحن على ثقة من أن مشروع (بوابة عُمان والإمارات) سيجذب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى المنطقة، ويعزز أداء عملائنا في مجال أعمال الجملة وقطاع المؤسسات، ما سيسهم بدوره في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى المنطقة من خلال دفع عجلة التحوّل الرقمي».